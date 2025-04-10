https://ria.ru/20250410/gonkong-2010492635.html

Эксперт рассказал о сложностях для компаний из Гонконга из-за пошлин США

Эксперт рассказал о сложностях для компаний из Гонконга из-за пошлин США - РИА Новости, 10.04.2025

Эксперт рассказал о сложностях для компаний из Гонконга из-за пошлин США

Постоянно меняющиеся пошлины властей США в отношении китайских товаров создают такую ситуацию, в которой компании из Гонконга не могут вести бизнес и вынуждены... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:48:00+03:00

2025-04-10T14:48:00+03:00

2025-04-10T15:58:00+03:00

сша

китай

гонконг

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Постоянно меняющиеся пошлины властей США в отношении китайских товаров создают такую ситуацию, в которой компании из Гонконга не могут вести бизнес и вынуждены занять выжидательную позицию для принятия дальнейших решений, такое мнение высказал председатель Федерации промышленности Гонконга Чжуан Цзысюн в интервью газете South China Morning Post. "Нынешние тарифы уже достигли такой точки, в которой никто не может вести бизнес… Останется ли (процент тарифа) на уровне 125, 34 или 84 - это действительно уже не имеет значения, это больше не вопрос цены, это вопрос торговой войны", - заявил Чжуан Цзысюн. По его мнению, сейчас перед гонконгскими компаниями, экспортирующими товары в США, стоит вопрос о продолжении поставок, поскольку "никто не знает, какими будут тарифы после прибытия продукции". Меняющаяся торговая политика вынуждает компании просто "ждать и смотреть" для принятия решения о дальнейших шагах, подчеркнул эксперт. Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250410/kitaj-2010424738.html

https://ria.ru/20250410/kitay-2010426766.html

сша

китай

гонконг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, гонконг, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире