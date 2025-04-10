Эксперт рассказал о сложностях для компаний из Гонконга из-за пошлин США
Чжуан Цзысюн: Гонконг не может вести бизнес из-за новых пошлин США
© Getty Images / Anadolu/Man Hei LeungЗдание фондового рынка в Гонконге
© Getty Images / Anadolu/Man Hei Leung
Здание фондового рынка в Гонконге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Постоянно меняющиеся пошлины властей США в отношении китайских товаров создают такую ситуацию, в которой компании из Гонконга не могут вести бизнес и вынуждены занять выжидательную позицию для принятия дальнейших решений, такое мнение высказал председатель Федерации промышленности Гонконга Чжуан Цзысюн в интервью газете South China Morning Post.
"Нынешние тарифы уже достигли такой точки, в которой никто не может вести бизнес… Останется ли (процент тарифа) на уровне 125, 34 или 84 - это действительно уже не имеет значения, это больше не вопрос цены, это вопрос торговой войны", - заявил Чжуан Цзысюн.
По его мнению, сейчас перед гонконгскими компаниями, экспортирующими товары в США, стоит вопрос о продолжении поставок, поскольку "никто не знает, какими будут тарифы после прибытия продукции". Меняющаяся торговая политика вынуждает компании просто "ждать и смотреть" для принятия решения о дальнейших шагах, подчеркнул эксперт.
Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.