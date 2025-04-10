https://ria.ru/20250410/evakuatsiya-2010416018.html

В Подмосковье эвакуировали десять человек из загоревшегося автобуса

В Подмосковье эвакуировали десять человек из загоревшегося автобуса - РИА Новости, 10.04.2025

В Подмосковье эвакуировали десять человек из загоревшегося автобуса

Пожарные эвакуировали десять человек из загоревшегося рейсового автобуса в подмосковном поселке, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:57:00+03:00

2025-04-10T10:57:00+03:00

2025-04-10T11:25:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Пожарные эвакуировали десять человек из загоревшегося рейсового автобуса в подмосковном поселке, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Спасатели эвакуировали десять человек из рейсового автобуса в поселке Большевик в городском округе Серпухов", - сказал собеседник агентства. По его словам, возгорание произошло на остановке. Пожар был ликвидирован на площади 21 квадратный метр. Детей в салоне не было. Обошлось без пострадавших.

https://ria.ru/20250407/podmoskove-2009758575.html

московская область (подмосковье)

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье)