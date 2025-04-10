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В Подмосковье эвакуировали десять человек из загоревшегося автобуса
В Подмосковье эвакуировали десять человек из загоревшегося автобуса - РИА Новости, 10.04.2025
В Подмосковье эвакуировали десять человек из загоревшегося автобуса
Пожарные эвакуировали десять человек из загоревшегося рейсового автобуса в подмосковном поселке, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:57:00+03:00
2025-04-10T10:57:00+03:00
2025-04-10T11:25:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Пожарные эвакуировали десять человек из загоревшегося рейсового автобуса в подмосковном поселке, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Спасатели эвакуировали десять человек из рейсового автобуса в поселке Большевик в городском округе Серпухов", - сказал собеседник агентства. По его словам, возгорание произошло на остановке. Пожар был ликвидирован на площади 21 квадратный метр. Детей в салоне не было. Обошлось без пострадавших.
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье эвакуировали десять человек из загоревшегося автобуса
В поселке Большевик эвакуировали десять человек из загоревшегося автобуса