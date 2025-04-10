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Каллас сделала неожиданное признание об использовании российских активов
Каллас сделала неожиданное признание об использовании российских активов - РИА Новости, 10.04.2025
Каллас сделала неожиданное признание об использовании российских активов
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что некоторые европейские страны все еще выступают против использования замороженных российских активов, однако не... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T09:55:00+03:00
2025-04-10T09:55:00+03:00
2025-04-10T11:38:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что некоторые европейские страны все еще выступают против использования замороженных российских активов, однако не ответила прямо на вопрос, какие именно. "Если говорить об использовании замороженных российских активов, мы ведем обсуждения с 27 странами-членами. Мы готовимся, так как существуют определенные риски, и нужно найти пути снизить эти риски. Плюс некоторые страны решительно против этого. Не могу называть имена, вы можете прочитать об этом в СМИ, это не сложно понять", - сказала Каллас в интервью эстонской телерадиокомпании ERR. При этом она отметила, что, например, в Бельгии чувствуют наибольший риск, так как там находится больше всего активов в ЕС. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250324/ssha-2007064477.html
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россия, бельгия, европа, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Бельгия, Европа, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Каллас сделала неожиданное признание об использовании российских активов
Каллас признала, что некоторые страны ЕС против использования российских активов