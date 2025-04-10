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Электромобиль "Атом" получит литые диски отечественного производства - РИА Новости, 10.04.2025
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10:33 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/elektromobil-2010411958.html
Электромобиль "Атом" получит литые диски отечественного производства
Электромобиль "Атом" получит литые диски отечественного производства - РИА Новости, 10.04.2025
Электромобиль "Атом" получит литые диски отечественного производства
Российский электромобиль "Атом" получит литые колесные диски отечественного производства, говорится в сообщении бренда. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:33:00+03:00
2025-04-10T10:33:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский электромобиль "Атом" получит литые колесные диски отечественного производства, говорится в сообщении бренда. "Электромобиль "Атом" будет оснащен литыми дисками российского производства… Специально для "Атома" российский бренд SKAD создал модель легкосплавных дисков, которыми с завода будет комплектоваться наш электромобиль", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Атом". Уточняется, что дизайн диска разработан командой "Атома", а конструкция прорабатывалась совместно со специалистами SKAD с учетом веса электромобиля. Для производства дисков используется алюминиевый сплав AlSi11Mg. Среди основных преимуществ литых дисков в "Атоме" отмечают прочность, легкость и эстетичный внешний вид. Диски имеют диаметр 17 дюймов, ширину 6,5 дюйма и способны выдержать максимальную нагрузку в 645 килограмм на один диск. Вес одной штуки составляет 10 килограмм, а колеса в сборе - 20 килограмм. "В настоящий момент первая партия дисков уже поступила на производственную площадку, где проходит приемку специалистами производственной команды "Атом", - уточняется в сообщении. Старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на середину 2025 года на заводе "Москвич".
https://ria.ru/20250128/kama-1995920720.html
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технологии, авто
Технологии, Авто
Электромобиль "Атом" получит литые диски отечественного производства

Электромобиль "Атом" получит литые колесные диски российского производства

© Фото : АО "Кама"Электромобиль "Атом"
Электромобиль Атом - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : АО "Кама"
Электромобиль "Атом". Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский электромобиль "Атом" получит литые колесные диски отечественного производства, говорится в сообщении бренда.
"Электромобиль "Атом" будет оснащен литыми дисками российского производства… Специально для "Атома" российский бренд SKAD создал модель легкосплавных дисков, которыми с завода будет комплектоваться наш электромобиль", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Атом".
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Уточняется, что дизайн диска разработан командой "Атома", а конструкция прорабатывалась совместно со специалистами SKAD с учетом веса электромобиля.
Для производства дисков используется алюминиевый сплав AlSi11Mg. Среди основных преимуществ литых дисков в "Атоме" отмечают прочность, легкость и эстетичный внешний вид.
Диски имеют диаметр 17 дюймов, ширину 6,5 дюйма и способны выдержать максимальную нагрузку в 645 килограмм на один диск. Вес одной штуки составляет 10 килограмм, а колеса в сборе - 20 килограмм.
"В настоящий момент первая партия дисков уже поступила на производственную площадку, где проходит приемку специалистами производственной команды "Атом", - уточняется в сообщении.
Старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на середину 2025 года на заводе "Москвич".
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