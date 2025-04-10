https://ria.ru/20250410/ekvador-2010519506.html

Несколько россиян столкнулись с проблемами при въезде в Эквадор

Несколько россиян столкнулись с проблемами при въезде в Эквадор - РИА Новости, 10.04.2025

Несколько россиян столкнулись с проблемами при въезде в Эквадор

Ряд россиян столкнулись с проблемами во въезде в Эквадор, граждан РФ отправляют на дополнительные собеседования или отказываются пускать в страну, сообщил РИА... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:20:00+03:00

2025-04-10T16:20:00+03:00

2025-04-10T16:20:00+03:00

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КИТО, 10 апр - РИА Новости. Ряд россиян столкнулись с проблемами во въезде в Эквадор, граждан РФ отправляют на дополнительные собеседования или отказываются пускать в страну, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Такие случаи наблюдаются в последние несколько дней. Россиянам не объясняют причину отказа или говорят о несоответствии заявленной цели реальной. Корреспондента РИА Новости при пересечении границы так же проводили на отдельное собеседование, где подробно спрашивали о целях визита, проверили бронь гостиницы и наличие обратного билета. Между Россией и Эквадором действует соглашение, позволяющее гражданам обеих стран находиться в государствах без виз в течение 90 дней.

https://ria.ru/20250409/ator-2010143030.html

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