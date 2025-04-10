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В ТЦ в Екатеринбурге произошел пожар - РИА Новости, 10.04.2025
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07:06 10.04.2025 (обновлено: 10:19 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/ekaterinburg-2010377087.html
В ТЦ в Екатеринбурге произошел пожар
В ТЦ в Екатеринбурге произошел пожар - РИА Новости, 10.04.2025
В ТЦ в Екатеринбурге произошел пожар
Пожар произошел в торговом центре "Гринвич" в Екатеринбурге, загорелась система охлаждения вентиляции на площади 20 квадратных метров, пострадавших нет,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T07:06:00+03:00
2025-04-10T10:19:00+03:00
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Пожар произошел в торговом центре "Гринвич" в Екатеринбурге, загорелась система охлаждения вентиляции на площади 20 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Ранее в СМИ появились видео, как с кровли торгового центра валит густой черный дым. "Горела градирня системы охлаждения вентиляции на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.Как уточнили в главке, пожар начался на кровле здания, сейчас возгорание ликвидировано. Причину происшествия предстоит установить дознавателям, добавили в пресс-службе.
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
В ТЦ в Екатеринбурге произошел пожар

В ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге загорелась система охлаждения вентиляции

© Фото : МЧС Свердловской области/TelegramСотрудники МЧС ликвидируют пожар в ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в ТЦ Гринвич в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : МЧС Свердловской области/Telegram
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Пожар произошел в торговом центре "Гринвич" в Екатеринбурге, загорелась система охлаждения вентиляции на площади 20 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее в СМИ появились видео, как с кровли торгового центра валит густой черный дым.
"Горела градирня системы охлаждения вентиляции на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.
Как уточнили в главке, пожар начался на кровле здания, сейчас возгорание ликвидировано. Причину происшествия предстоит установить дознавателям, добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар
 
 
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