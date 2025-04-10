https://ria.ru/20250410/ekaterinburg-2010377087.html

В ТЦ в Екатеринбурге произошел пожар

В ТЦ в Екатеринбурге произошел пожар - РИА Новости, 10.04.2025

В ТЦ в Екатеринбурге произошел пожар

Пожар произошел в торговом центре "Гринвич" в Екатеринбурге, загорелась система охлаждения вентиляции на площади 20 квадратных метров, пострадавших нет,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T07:06:00+03:00

2025-04-10T07:06:00+03:00

2025-04-10T10:19:00+03:00

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010404647_8:0:1910:1070_1920x0_80_0_0_8be41818ac322d72c24c7a93bf658954.png

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Пожар произошел в торговом центре "Гринвич" в Екатеринбурге, загорелась система охлаждения вентиляции на площади 20 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Ранее в СМИ появились видео, как с кровли торгового центра валит густой черный дым. "Горела градирня системы охлаждения вентиляции на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.Как уточнили в главке, пожар начался на кровле здания, сейчас возгорание ликвидировано. Причину происшествия предстоит установить дознавателям, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250407/ufa-2009885959.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар