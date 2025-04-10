https://ria.ru/20250410/efimov-2010439316.html

Ефимов: на юго-востоке Москвы по реновации заселят 52 новостройки

Ефимов: на юго-востоке Москвы по реновации заселят 52 новостройки - РИА Новости, 10.04.2025

Ефимов: на юго-востоке Москвы по реновации заселят 52 новостройки

В рамках программы реновации на юго-востоке Москвы под заселение передали 52 новостройки с готовой улучшенной отделкой, сантехникой и осветительными приборами,... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:16:00+03:00

2025-04-10T12:16:00+03:00

2025-04-10T12:16:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В рамках программы реновации на юго-востоке Москвы под заселение передали 52 новостройки с готовой улучшенной отделкой, сантехникой и осветительными приборами, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала реализации программы реновации под заселение в столице передали 360 новостроек, из них 52 – в Юго-Восточном административном округе. Они расположены в девяти районах округа. Общая площадь жилых комплексов составляет свыше 847 тысяч квадратных метров. В них переселяются или уже переехали более 33 тысяч москвичей", - приводит слова Ефимов пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что всего на юго-востоке Москвы расселят более 800 домов, в новые квартиры переедут свыше 164 тысяч жителей.В свою очередь глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в Люблине новое жилье в 15 новостройках получили 9,8 тысячи горожан из 51 старого дома. В Кузьминках договоры на квартиры в 16 жилых комплексах заключили около 6,3 тысячи человек. При этом в Нижегородском районе по реновации новое жилье получили свыше 4,7 тысячи москвичей.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, как реализуют программу реновации на северо-западе города.

https://ria.ru/20250409/efimov-2010125995.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы