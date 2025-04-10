https://ria.ru/20250410/efimov-2010438129.html

Ефимов: в Коммунарке инвесторы построят еще пять образовательных объектов

Ефимов: в Коммунарке инвесторы построят еще пять образовательных объектов - РИА Новости, 10.04.2025

Ефимов: в Коммунарке инвесторы построят еще пять образовательных объектов

До конца года в районе Коммунарка Новой Москвы возведут пять образовательных объектов в составе жилых комплексов, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:12:00+03:00

2025-04-10T14:12:00+03:00

2025-04-10T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819739_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_4dbbcf7fb6421032d9f979801aed9a74.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. До конца года в районе Коммунарка Новой Москвы возведут пять образовательных объектов в составе жилых комплексов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."До конца этого года в Коммунарке появится три новых детских сада, школа и образовательный комплекс. Площадь всех учреждений превысит 72 тысячи квадратных метров. Суммарно они рассчитаны приблизительно на 3,4 тысячи мест. Образовательные объекты в столице возводятся с учетом новейших стандартов, современных подходов к проектированию, строительству и эксплуатации", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что после окончания работ учреждения войдут в систему образования города. Школы и детские сады построят в составе ЖК "Скандинавия", "Саларьево Парк", "Бунинские луга" и "Прокшино".В свою очередь глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что на данный момент на стройплощадках специалисты проводят каменную кладку внешних стен, устройство наружных и внутренних инженерных систем. В одних проектах уже начали фасадные и кровельные работы, а в других – отделку помещений и благоустройство территории.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, какие социальные объекты появятся в Филимонковском районе ТиНАО.

https://ria.ru/20250410/efimov-2010351765.html

https://ria.ru/20250409/efimov-2010205087.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, сергей собянин