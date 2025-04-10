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Ефимов: участок в Головинском районе Москвы реорганизуют в рамках КРТ - РИА Новости, 10.04.2025
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09:12 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/efimov-2010351765.html
Ефимов: участок в Головинском районе Москвы реорганизуют в рамках КРТ
Ефимов: участок в Головинском районе Москвы реорганизуют в рамках КРТ - РИА Новости, 10.04.2025
Ефимов: участок в Головинском районе Москвы реорганизуют в рамках КРТ
Участок территории площадью 2,61 гектара в Головинском районе Москвы будет реорганизован в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T09:12:00+03:00
2025-04-10T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Участок территории площадью 2,61 гектара в Головинском районе Москвы будет реорганизован в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Головинском районе по программе КРТ реорганизуют участок площадью 2,61 гектара. На территории планируют построить жилье для реализации программы реновации с объектами сопутствующей инфраструктуры. На первых этажах домов разместят предприятия торговли, общепита и сервисные службы. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, оборудуют детские и спортивные площадки. Реализация проекта позволит создать почти 90 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.Проект решения размещен на сайте городского правительства. Территория находится рядом с Ленинградским проспектом, возле станций метро "Речной вокзал" и "Водный стадион".Как рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман, на ней планируется возвести три жилых комплекса в рамках реновации площадью более 35 тысяч квадратных метров.По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, в домах будут предусмотрены квартиры общей площадью около 21,7 тысячи квадратных метров для 800 жителей.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: участок в Головинском районе Москвы реорганизуют в рамках КРТ

Ефимов: участок в Головинском районе Москвы ждет редевелопмент по программе КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Участок территории площадью 2,61 гектара в Головинском районе Москвы будет реорганизован в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Головинском районе по программе КРТ реорганизуют участок площадью 2,61 гектара. На территории планируют построить жилье для реализации программы реновации с объектами сопутствующей инфраструктуры. На первых этажах домов разместят предприятия торговли, общепита и сервисные службы. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, оборудуют детские и спортивные площадки. Реализация проекта позволит создать почти 90 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.
Проект решения размещен на сайте городского правительства. Территория находится рядом с Ленинградским проспектом, возле станций метро "Речной вокзал" и "Водный стадион".
Как рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман, на ней планируется возвести три жилых комплекса в рамках реновации площадью более 35 тысяч квадратных метров.
По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, в домах будут предусмотрены квартиры общей площадью около 21,7 тысячи квадратных метров для 800 жителей.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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