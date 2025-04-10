https://ria.ru/20250410/efimov-2010351765.html

Ефимов: участок в Головинском районе Москвы реорганизуют в рамках КРТ

Ефимов: участок в Головинском районе Москвы реорганизуют в рамках КРТ - РИА Новости, 10.04.2025

Ефимов: участок в Головинском районе Москвы реорганизуют в рамках КРТ

Участок территории площадью 2,61 гектара в Головинском районе Москвы будет реорганизован в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T09:12:00+03:00

2025-04-10T09:12:00+03:00

2025-04-10T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Участок территории площадью 2,61 гектара в Головинском районе Москвы будет реорганизован в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Головинском районе по программе КРТ реорганизуют участок площадью 2,61 гектара. На территории планируют построить жилье для реализации программы реновации с объектами сопутствующей инфраструктуры. На первых этажах домов разместят предприятия торговли, общепита и сервисные службы. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, оборудуют детские и спортивные площадки. Реализация проекта позволит создать почти 90 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.Проект решения размещен на сайте городского правительства. Территория находится рядом с Ленинградским проспектом, возле станций метро "Речной вокзал" и "Водный стадион".Как рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман, на ней планируется возвести три жилых комплекса в рамках реновации площадью более 35 тысяч квадратных метров.По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, в домах будут предусмотрены квартиры общей площадью около 21,7 тысячи квадратных метров для 800 жителей.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы