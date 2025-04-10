https://ria.ru/20250410/dtp-2010509859.html
На МКАД столкнулись пять автомобилей
На МКАД столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 10.04.2025
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Пять автомобилей столкнулись на внешней стороне 44 километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:48:00+03:00
2025-04-10T15:48:00+03:00
2025-04-10T16:03:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на внешней стороне 44 километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне 44 километра МКАД, в районе съезда №45, произошло ДТП с участием пяти автомобилей... Движение в районе ДТП затруднено. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20250408/dtp-2010119687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На МКАД столкнулись пять автомобилей
На внешней стороне 44 километра МКАД столкнулись пять автомобилей