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Дом на 64 квартиры построили в Дорогобуже для работников предприятий - РИА Новости, 10.04.2025
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Смоленская область
 
20:59 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/dorogobuzh-2010580297.html
Дом на 64 квартиры построили в Дорогобуже для работников предприятий
Дом на 64 квартиры построили в Дорогобуже для работников предприятий - РИА Новости, 10.04.2025
Дом на 64 квартиры построили в Дорогобуже для работников предприятий
Новый дом на 64 квартиры сдали в Дорогобуже, большинство квартир предназначены для сотрудников местных предприятий, сообщил губернатор Смоленской области... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T20:59:00+03:00
2025-04-10T20:59:00+03:00
смоленская область
смоленская область
дорогобуж
василий анохин
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Новый дом на 64 квартиры сдали в Дорогобуже, большинство квартир предназначены для сотрудников местных предприятий, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Новый дом и долгожданное счастье для нескольких десятков семей. Ключи от квартир получили сегодня жители Дорогобужа. Врачи, учителя, тренеры, работники предприятий "Дорогобуж" и "Золотая Нива" и их семьи переедут в новый многоквартирный дом с благоустроенным двором и детской площадкой. Эта инициатива правительства области реализована при поддержке Минсельхоза России в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", - написал Анохин в своем телеграм-канале. В доме 64 квартиры, 40 из которых — служебное жилье для сотрудников местных предприятий и социальных учреждений. Они заключают договор найма на период работы. После пяти лет проживания могут выкупить квартиру по цене, не превышающей 10% от ее стоимости, через 10 лет — всего за 1%. Активное строительство жилья в центрах муниципальных округов началось с прошлого года. При поддержке программы "Комплексное развитие сельских территорий" уже возведены многоквартирные и частные дома в Сафонове, Рудне и Глинке. В ближайшее время строители начнут работать в Починке, Рудне, Хиславичах и Угре. "Знаю, насколько важно для каждой семьи безопасное и комфортное жилье, уютный двор и развитая социальная инфраструктура. Мы заботимся о будущем наших жителей: создаем такие условия, чтобы у молодежи было желание трудиться в наших городах, оставаться здесь жить и растить детей. Это позволит им реализовать свой потенциал и, конечно, участвовать в развитии своего региона", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20250410/medobsledovanie-2010540329.html
https://ria.ru/20250409/eksport-2010336955.html
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смоленская область, дорогобуж, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Дорогобуж, Василий Анохин
Дом на 64 квартиры построили в Дорогобуже для работников предприятий

Дом на 64 квартиры построили в Дорогобуже по госпрограмме

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Новый дом на 64 квартиры сдали в Дорогобуже, большинство квартир предназначены для сотрудников местных предприятий, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Новый дом и долгожданное счастье для нескольких десятков семей. Ключи от квартир получили сегодня жители Дорогобужа. Врачи, учителя, тренеры, работники предприятий "Дорогобуж" и "Золотая Нива" и их семьи переедут в новый многоквартирный дом с благоустроенным двором и детской площадкой. Эта инициатива правительства области реализована при поддержке Минсельхоза России в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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В доме 64 квартиры, 40 из которых — служебное жилье для сотрудников местных предприятий и социальных учреждений. Они заключают договор найма на период работы. После пяти лет проживания могут выкупить квартиру по цене, не превышающей 10% от ее стоимости, через 10 лет — всего за 1%.
Активное строительство жилья в центрах муниципальных округов началось с прошлого года. При поддержке программы "Комплексное развитие сельских территорий" уже возведены многоквартирные и частные дома в Сафонове, Рудне и Глинке. В ближайшее время строители начнут работать в Починке, Рудне, Хиславичах и Угре.
"Знаю, насколько важно для каждой семьи безопасное и комфортное жилье, уютный двор и развитая социальная инфраструктура. Мы заботимся о будущем наших жителей: создаем такие условия, чтобы у молодежи было желание трудиться в наших городах, оставаться здесь жить и растить детей. Это позволит им реализовать свой потенциал и, конечно, участвовать в развитии своего региона", - подчеркнул глава региона.
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Смоленская областьСмоленская областьДорогобужВасилий Анохин
 
 
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