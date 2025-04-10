https://ria.ru/20250410/dorogobuzh-2010580297.html

Дом на 64 квартиры построили в Дорогобуже для работников предприятий

Дом на 64 квартиры построили в Дорогобуже для работников предприятий - РИА Новости, 10.04.2025

Дом на 64 квартиры построили в Дорогобуже для работников предприятий

Новый дом на 64 квартиры сдали в Дорогобуже, большинство квартир предназначены для сотрудников местных предприятий, сообщил губернатор Смоленской области... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T20:59:00+03:00

2025-04-10T20:59:00+03:00

2025-04-10T20:59:00+03:00

смоленская область

смоленская область

дорогобуж

василий анохин

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Новый дом на 64 квартиры сдали в Дорогобуже, большинство квартир предназначены для сотрудников местных предприятий, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Новый дом и долгожданное счастье для нескольких десятков семей. Ключи от квартир получили сегодня жители Дорогобужа. Врачи, учителя, тренеры, работники предприятий "Дорогобуж" и "Золотая Нива" и их семьи переедут в новый многоквартирный дом с благоустроенным двором и детской площадкой. Эта инициатива правительства области реализована при поддержке Минсельхоза России в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", - написал Анохин в своем телеграм-канале. В доме 64 квартиры, 40 из которых — служебное жилье для сотрудников местных предприятий и социальных учреждений. Они заключают договор найма на период работы. После пяти лет проживания могут выкупить квартиру по цене, не превышающей 10% от ее стоимости, через 10 лет — всего за 1%. Активное строительство жилья в центрах муниципальных округов началось с прошлого года. При поддержке программы "Комплексное развитие сельских территорий" уже возведены многоквартирные и частные дома в Сафонове, Рудне и Глинке. В ближайшее время строители начнут работать в Починке, Рудне, Хиславичах и Угре. "Знаю, насколько важно для каждой семьи безопасное и комфортное жилье, уютный двор и развитая социальная инфраструктура. Мы заботимся о будущем наших жителей: создаем такие условия, чтобы у молодежи было желание трудиться в наших городах, оставаться здесь жить и растить детей. Это позволит им реализовать свой потенциал и, конечно, участвовать в развитии своего региона", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20250410/medobsledovanie-2010540329.html

https://ria.ru/20250409/eksport-2010336955.html

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смоленская область, дорогобуж, василий анохин