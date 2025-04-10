Новый раунд консультаций России и США может дать результат, считает эксперт
Политолог Мартынов: консультации России и США могут привести к результатам
Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе диппредставительств, может привести к конкретным результатам, например, возвращению дипломатической собственности или восстановлению численности персонала посольств, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе диппредставительств, состоится в генеральном консульстве РФ в Стамбуле в четверг, сообщил ранее РИА Новости источник. По его словам, прибытие делегаций РФ и США в Стамбул для проведения новой встречи ожидается в среду. У здания генконсульства на центральной пешеходной улице Истикляль, как ожидается, будут усилены меры безопасности.
Российскую делегацию возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.
"Первые консультации носили широкий круг вопросов просто потому, что до этого не было взаимодействия, отношения почти разрушены. Переговоры посвящены практическим вопросам и встреча в Стамбуле - это первые практические шаги. Я предполагаю, что можно ожидать первые результаты", - сказал Мартынов.
По его мнению, это может быть как возвращение дипломатической собственности, так и восстановление численности персонала посольств в Москве и Вашингтоне.
Он отметил, что главная задача на предстоящих консультациях заключается в выполнении поручений, которые обозначили глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.
"Это поиск путей и компромиссов по восстановлению дипломатических миссий России в США и наоборот. Как известно, разрушение двусторонних отношений началось с дипломатических скандалов - урезания миссий на территории стран пребывания вплоть до отъема дипломатической собственности", - напомнил Мартынов.
Эксперт добавил, что одна из причин, по которой Турция была выбрана в качестве переговорной площадки и Россией и США - это нейтральный статус страны.
В МИД России отмечали, что на встрече будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран.
Делегации РФ и США 10 апреля в Стамбуле обсудят только работу посольств, урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности рассматриваться не будут, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, подчеркнув, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном будет возможна только после разрешения украинского кризиса.
Первая встреча в Стамбуле прошла 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.