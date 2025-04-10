В Госдепе рассказали о предстоящих контактах США и Ирана
Госдеп: переговоры США и Ирана в Омане будут просто встречей, а не переговорами
© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Предстоящие контакты представителей США и Ирана в Омане будут "просто встречей", а не переговорами, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News.
"Эта встреча, которая произойдет в субботу, будет просто встречей. Это не переговоры. Это, в самом деле, действие с целью выяснить, что именно они готовы сделать, убедиться, что они знают, где мы находимся, и от этого двигаться дальше", - сообщила она.
Брюс также прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, допустившего возможность военных действий против Ирана, указав, что глава государства "имеет в виду то, что говорит и действует в соответствии". Она подчеркнула, что Трамп намерен продолжать оказывать максимальное давление на Тегеран.
Ранее Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Также официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.