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В Госдепе рассказали о предстоящих контактах США и Ирана - РИА Новости, 10.04.2025
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01:55 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/diplomatiya-2010362426.html
В Госдепе рассказали о предстоящих контактах США и Ирана
В Госдепе рассказали о предстоящих контактах США и Ирана - РИА Новости, 10.04.2025
В Госдепе рассказали о предстоящих контактах США и Ирана
Предстоящие контакты представителей США и Ирана в Омане будут "просто встречей", а не переговорами, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T01:55:00+03:00
2025-04-10T01:55:00+03:00
в мире
иран
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стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Предстоящие контакты представителей США и Ирана в Омане будут "просто встречей", а не переговорами, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News. "Эта встреча, которая произойдет в субботу, будет просто встречей. Это не переговоры. Это, в самом деле, действие с целью выяснить, что именно они готовы сделать, убедиться, что они знают, где мы находимся, и от этого двигаться дальше", - сообщила она. Брюс также прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, допустившего возможность военных действий против Ирана, указав, что глава государства "имеет в виду то, что говорит и действует в соответствии". Она подчеркнула, что Трамп намерен продолжать оказывать максимальное давление на Тегеран. Ранее Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Также официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
https://ria.ru/20250409/ssha-2010248427.html
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в мире, иран, сша, оман, дональд трамп, стив уиткофф, государственный департамент сша
В мире, Иран, США, Оман, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Государственный департамент США
В Госдепе рассказали о предстоящих контактах США и Ирана

Госдеп: переговоры США и Ирана в Омане будут просто встречей, а не переговорами

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Предстоящие контакты представителей США и Ирана в Омане будут "просто встречей", а не переговорами, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News.
"Эта встреча, которая произойдет в субботу, будет просто встречей. Это не переговоры. Это, в самом деле, действие с целью выяснить, что именно они готовы сделать, убедиться, что они знают, где мы находимся, и от этого двигаться дальше", - сообщила она.
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Брюс также прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, допустившего возможность военных действий против Ирана, указав, что глава государства "имеет в виду то, что говорит и действует в соответствии". Она подчеркнула, что Трамп намерен продолжать оказывать максимальное давление на Тегеран.
Ранее Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Также официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
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В миреИранСШАОманДональд ТрампСтив УиткоффГосударственный департамент США
 
 
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