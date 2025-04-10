https://ria.ru/20250410/diplomatiya-2010362426.html

В Госдепе рассказали о предстоящих контактах США и Ирана

В Госдепе рассказали о предстоящих контактах США и Ирана - РИА Новости, 10.04.2025

В Госдепе рассказали о предстоящих контактах США и Ирана

Предстоящие контакты представителей США и Ирана в Омане будут "просто встречей", а не переговорами, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T01:55:00+03:00

2025-04-10T01:55:00+03:00

2025-04-10T01:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Предстоящие контакты представителей США и Ирана в Омане будут "просто встречей", а не переговорами, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News. "Эта встреча, которая произойдет в субботу, будет просто встречей. Это не переговоры. Это, в самом деле, действие с целью выяснить, что именно они готовы сделать, убедиться, что они знают, где мы находимся, и от этого двигаться дальше", - сообщила она. Брюс также прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, допустившего возможность военных действий против Ирана, указав, что глава государства "имеет в виду то, что говорит и действует в соответствии". Она подчеркнула, что Трамп намерен продолжать оказывать максимальное давление на Тегеран. Ранее Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Также официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

https://ria.ru/20250409/ssha-2010248427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, оман, дональд трамп, стив уиткофф, государственный департамент сша