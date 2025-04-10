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ВС России разбили минимум три батальона ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 10.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 10.04.2025 (обновлено: 12:52 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/desantniki-2010440104.html
ВС России разбили минимум три батальона ВСУ в Сумской области
ВС России разбили минимум три батальона ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 10.04.2025
ВС России разбили минимум три батальона ВСУ в Сумской области
Десантники 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ разбили во время боев в Сумской области как минимум три батальона 67-й отдельной механизированной... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T12:18:00+03:00
2025-04-10T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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КУРСК, 10 апр – РИА Новости. Десантники 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ разбили во время боев в Сумской области как минимум три батальона 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, рассказал РИА Новости начальник разведки десантного подразделения с позывным "Глыба". "В ходе наступательных действий перед десантниками была 67-я отдельная механизированная бригада вооруженных сил Украины. Наступательные действия бригада вела в течении месяца... Учитывая укомплектованность батальонов ВСУ, подразделениями бригады (уссурийских десантников - ред.) было уничтожено не менее трех батальонов (противника - ред.)", - сказал "Глыба". По его словам, противник понес потери в пехоте убитыми и ранеными, а также была уничтожена бронированная техника, танки, артиллерийские орудия и автомобили. Кроме того, поражены украинские пункты управления БПЛА и радиоэлектронной борьбы.
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Уничтожение техники и живой силы ВСУ в Сумской области
Десантники 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ разбили во время боев в Сумской области как минимум три батальона 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, рассказал РИА Новости начальник разведки десантного подразделения с позывным "Глыба". В ходе наступательных действий перед десантниками была 67-я отдельная механизированная бригада вооруженных сил Украины. Наступательные действия бригада вела в течении месяца... Учитывая укомплектованность батальонов ВСУ, подразделениями бригады (уссурийских десантников) было уничтожено не менее трех батальонов (противника) По его словам, противник понес потери в пехоте убитыми и ранеными, а также была уничтожена бронированная техника, танки, артиллерийские орудия и автомобили. Кроме того, поражены украинские пункты управления БПЛА и радиоэлектронной борьбы.
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сумская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
ВС России разбили минимум три батальона ВСУ в Сумской области

Десантники разбили минимум три батальона 67-й бригады ВСУ в Сумской области

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КУРСК, 10 апр – РИА Новости. Десантники 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ разбили во время боев в Сумской области как минимум три батальона 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, рассказал РИА Новости начальник разведки десантного подразделения с позывным "Глыба".
"В ходе наступательных действий перед десантниками была 67-я отдельная механизированная бригада вооруженных сил Украины. Наступательные действия бригада вела в течении месяца... Учитывая укомплектованность батальонов ВСУ, подразделениями бригады (уссурийских десантников - ред.) было уничтожено не менее трех батальонов (противника - ред.)", - сказал "Глыба".
По его словам, противник понес потери в пехоте убитыми и ранеными, а также была уничтожена бронированная техника, танки, артиллерийские орудия и автомобили. Кроме того, поражены украинские пункты управления БПЛА и радиоэлектронной борьбы.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБезопасность
 
 
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