https://ria.ru/20250410/desantniki-2010440104.html

ВС России разбили минимум три батальона ВСУ в Сумской области

ВС России разбили минимум три батальона ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 10.04.2025

ВС России разбили минимум три батальона ВСУ в Сумской области

Десантники 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ разбили во время боев в Сумской области как минимум три батальона 67-й отдельной механизированной... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T12:18:00+03:00

2025-04-10T12:18:00+03:00

2025-04-10T12:52:00+03:00

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КУРСК, 10 апр – РИА Новости. Десантники 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ разбили во время боев в Сумской области как минимум три батальона 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, рассказал РИА Новости начальник разведки десантного подразделения с позывным "Глыба". "В ходе наступательных действий перед десантниками была 67-я отдельная механизированная бригада вооруженных сил Украины. Наступательные действия бригада вела в течении месяца... Учитывая укомплектованность батальонов ВСУ, подразделениями бригады (уссурийских десантников - ред.) было уничтожено не менее трех батальонов (противника - ред.)", - сказал "Глыба". По его словам, противник понес потери в пехоте убитыми и ранеными, а также была уничтожена бронированная техника, танки, артиллерийские орудия и автомобили. Кроме того, поражены украинские пункты управления БПЛА и радиоэлектронной борьбы.

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Уничтожение техники и живой силы ВСУ в Сумской области Десантники 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ разбили во время боев в Сумской области как минимум три батальона 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, рассказал РИА Новости начальник разведки десантного подразделения с позывным "Глыба". В ходе наступательных действий перед десантниками была 67-я отдельная механизированная бригада вооруженных сил Украины. Наступательные действия бригада вела в течении месяца... Учитывая укомплектованность батальонов ВСУ, подразделениями бригады (уссурийских десантников) было уничтожено не менее трех батальонов (противника) По его словам, противник понес потери в пехоте убитыми и ранеными, а также была уничтожена бронированная техника, танки, артиллерийские орудия и автомобили. Кроме того, поражены украинские пункты управления БПЛА и радиоэлектронной борьбы. 2025-04-10T12:18 true PT1M02S

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сумская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность