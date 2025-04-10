https://ria.ru/20250410/chelyabinsk-2010401023.html

Прокуратура проведет проверку после инцидента в челябинской школе

Прокуратура проведет проверку после инцидента в челябинской школе - РИА Новости, 10.04.2025

Прокуратура проведет проверку после инцидента в челябинской школе

Прокуратура проверит челябинскую школу, куда утром в четверг ворвался молодой человек, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:07:00+03:00

2025-04-10T10:07:00+03:00

2025-04-10T11:37:00+03:00

происшествия

советский район

челябинск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010419403_0:23:675:403_1920x0_80_0_0_1dec6ebdc24a18826f3d895ee4fd34c4.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 10 апр – РИА Новости. Прокуратура проверит челябинскую школу, куда утром в четверг ворвался молодой человек, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, инцидент произошёл утром в школе №145 в посёлке Новосинеглазово. "На место выехала прокурор Советского района Челябинска Елена Петроченко. Прокуратура проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся, в том числе организации охраны образовательной организации", - говорится в сообщении. По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. По данным ГУ МВД России по региону, молодого человека, проникнувшего в школу, доставили в отдел полиции. Пострадавших нет. По данным минобра региона, у молодого человека с собой ножа не было. Он вел себя неадекватно, выломал турникет, ворвался в кабинет директора, разбил компьютер. Его скрутили два педагога и девятиклассник и передали росгвардейцам.

https://ria.ru/20250410/cheljabinsk-2010390736.html

советский район

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, советский район, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)