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Прокуратура проведет проверку после инцидента в челябинской школе - РИА Новости, 10.04.2025
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10:07 10.04.2025 (обновлено: 11:37 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/chelyabinsk-2010401023.html
Прокуратура проведет проверку после инцидента в челябинской школе
Прокуратура проведет проверку после инцидента в челябинской школе - РИА Новости, 10.04.2025
Прокуратура проведет проверку после инцидента в челябинской школе
Прокуратура проверит челябинскую школу, куда утром в четверг ворвался молодой человек, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:07:00+03:00
2025-04-10T11:37:00+03:00
происшествия
советский район
челябинск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 апр – РИА Новости. Прокуратура проверит челябинскую школу, куда утром в четверг ворвался молодой человек, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, инцидент произошёл утром в школе №145 в посёлке Новосинеглазово. "На место выехала прокурор Советского района Челябинска Елена Петроченко. Прокуратура проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся, в том числе организации охраны образовательной организации", - говорится в сообщении. По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. По данным ГУ МВД России по региону, молодого человека, проникнувшего в школу, доставили в отдел полиции. Пострадавших нет. По данным минобра региона, у молодого человека с собой ножа не было. Он вел себя неадекватно, выломал турникет, ворвался в кабинет директора, разбил компьютер. Его скрутили два педагога и девятиклассник и передали росгвардейцам.
https://ria.ru/20250410/cheljabinsk-2010390736.html
советский район
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происшествия, советский район, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Советский район, Челябинск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Прокуратура проведет проверку после инцидента в челябинской школе

Прокуратура проверит челябинскую школу, куда утром ворвался мужчина

© Кадр видео из соцсетейМужчина, пытавшийся пройти в учебное заведение в Челябинске
Мужчина, пытавшийся пройти в учебное заведение в Челябинске - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина, пытавшийся пройти в учебное заведение в Челябинске
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 апр – РИА Новости. Прокуратура проверит челябинскую школу, куда утром в четверг ворвался молодой человек, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, инцидент произошёл утром в школе №145 в посёлке Новосинеглазово.
"На место выехала прокурор Советского района Челябинска Елена Петроченко. Прокуратура проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся, в том числе организации охраны образовательной организации", - говорится в сообщении.
По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
По данным ГУ МВД России по региону, молодого человека, проникнувшего в школу, доставили в отдел полиции. Пострадавших нет.
По данным минобра региона, у молодого человека с собой ножа не было. Он вел себя неадекватно, выломал турникет, ворвался в кабинет директора, разбил компьютер. Его скрутили два педагога и девятиклассник и передали росгвардейцам.
Учитель ОБЗР Николай Григорьев, преподаватель физкультуры Магомед Магомедов и школьник Тигран Исингалеев, задержавшие ворвавшегося в школу Челябинска молодого человека - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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ПроисшествияСоветский районЧелябинскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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