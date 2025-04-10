https://ria.ru/20250410/bolshinstvo-2010508142.html

Американцы поддержали решение Трампа по приостановке пошлин, показал опрос

Американцы поддержали решение Трампа по приостановке пошлин, показал опрос - РИА Новости, 10.04.2025

Американцы поддержали решение Трампа по приостановке пошлин, показал опрос

Большинство американцев поддерживают решение президента США Дональда Трампа о приостановке действия введенных им ранее пошлин на 90 дней, следует из результатов РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:43:00+03:00

2025-04-10T15:43:00+03:00

2025-04-10T16:48:00+03:00

сша

китай

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Большинство американцев поддерживают решение президента США Дональда Трампа о приостановке действия введенных им ранее пошлин на 90 дней, следует из результатов опроса исследовательской компании YouGov. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Согласно опросу, 39% респондентов решительно поддерживают взятую Трампом паузу, еще 25% одобряют ее в некоторой степени. Таким образом, всего за приостановку действия пошлин высказались 64% жителей США. С другой стороны, 6% и 9% опрошенных заявили о некотором и решительном неодобрении соответственно, что в совокупности составляет 15% респондентов. Кроме того, еще 21% американцев затруднились с ответом. Опрос был проведен 10 апреля среди 5040 совершеннолетних жителей США. Погрешность не приводится.

https://ria.ru/20250410/strany-2010503154.html

сша

китай

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сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире