Американцы поддержали решение Трампа по приостановке пошлин, показал опрос
YouGov:64% американцев поддержали решение Трампа о приостановке пошлин на импорт
© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов после решения о приостановке действия введенных им пошлин на 90 дней. 9 апреля 2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов после решения о приостановке действия введенных им пошлин на 90 дней. 9 апреля 2025
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Большинство американцев поддерживают решение президента США Дональда Трампа о приостановке действия введенных им ранее пошлин на 90 дней, следует из результатов опроса исследовательской компании YouGov.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Согласно опросу, 39% респондентов решительно поддерживают взятую Трампом паузу, еще 25% одобряют ее в некоторой степени. Таким образом, всего за приостановку действия пошлин высказались 64% жителей США.
С другой стороны, 6% и 9% опрошенных заявили о некотором и решительном неодобрении соответственно, что в совокупности составляет 15% респондентов. Кроме того, еще 21% американцев затруднились с ответом.
Опрос был проведен 10 апреля среди 5040 совершеннолетних жителей США. Погрешность не приводится.