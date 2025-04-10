https://ria.ru/20250410/bankomat-2010477611.html
В Ставрополе мужчина попытался взорвать банкомат
В Ставрополе мужчина попытался взорвать банкомат - РИА Новости, 10.04.2025
В Ставрополе мужчина попытался взорвать банкомат
Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который пытался взорвать банкомат в Ставрополе, похитить деньги ему не удалось, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:13:00+03:00
2025-04-10T14:13:00+03:00
2025-04-10T16:08:00+03:00
происшествия
ставрополь
ставропольский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который пытался взорвать банкомат в Ставрополе, похитить деньги ему не удалось, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Ставропольскому краю. По данным ведомства, в четверг в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Ставрополю поступило сообщение, что в помещении, где расположены банкоматы, сработала сигнализация. "Предварительно установлено, что неизвестный гражданин прикрепил к банкомату неустановленный предмет и отошел в сторону. После произошел хлопок и задымление помещения, а мужчина скрылся", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате никто не пострадал, деньги остались в банкомате. "Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения гражданина, причастного к совершению противоправного деяния. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250306/moskva-2003475353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставрополь, ставропольский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ставрополе мужчина попытался взорвать банкомат
Полиция ищет пытавшегося взорвать банкомат в Ставрополе мужчину