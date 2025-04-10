https://ria.ru/20250410/argentina-2010364455.html

В Аргентине опрокинулся автобус, погибли люди

В Аргентине опрокинулся автобус, погибли люди - РИА Новости, 10.04.2025

В Аргентине опрокинулся автобус, погибли люди

Двухэтажный автобус опрокинулся на бок в Аргентине, в результате семеро человек погибли, сообщает телеканал TN. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T02:30:00+03:00

2025-04-10T02:30:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Двухэтажный автобус опрокинулся на бок в Аргентине, в результате семеро человек погибли, сообщает телеканал TN. По данным телеканала, авария произошла в среду. Как отмечается, водитель потерял управление и транспортное средство опрокинулось на правый бок. "По меньшей мере семеро человек погибли, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии", - говорится в публикации. Согласно информации телеканала, в автобусе находилось около 50 человек.

https://ria.ru/20250311/meksika-2004210373.html

https://ria.ru/20250127/bolivija-1995604882.html

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, аргентина, в мире