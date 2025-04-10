https://ria.ru/20250410/argentina-2010364455.html
В Аргентине опрокинулся автобус, погибли люди
В Аргентине опрокинулся автобус, погибли люди - РИА Новости, 10.04.2025
В Аргентине опрокинулся автобус, погибли люди
Двухэтажный автобус опрокинулся на бок в Аргентине, в результате семеро человек погибли, сообщает телеканал TN. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T02:30:00+03:00
2025-04-10T02:30:00+03:00
2025-04-10T02:30:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Двухэтажный автобус опрокинулся на бок в Аргентине, в результате семеро человек погибли, сообщает телеканал TN. По данным телеканала, авария произошла в среду. Как отмечается, водитель потерял управление и транспортное средство опрокинулось на правый бок. "По меньшей мере семеро человек погибли, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии", - говорится в публикации. Согласно информации телеканала, в автобусе находилось около 50 человек.
https://ria.ru/20250311/meksika-2004210373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, аргентина, в мире
В Аргентине опрокинулся автобус, погибли люди
В Аргентине опрокинулся двухэтажный автобус, погибли семеро человек