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Московский областной центр крови провел почти 90 выездных акций
Московский областной центр крови провел почти 90 выездных акций - РИА Новости, 10.04.2025
Московский областной центр крови провел почти 90 выездных акций
Московский областной центр крови провел 89 выездных акций с начала года, в них приняли участие более 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:52:00+03:00
2025-04-10T17:52:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Московский областной центр крови провел 89 выездных акций с начала года, в них приняли участие более 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. "В Подмосковье очень активное донорское движение. Для удобства доноров Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции. Так, с начала этого года было проведено 89 выездных акций, участие в которых приняло более 5 тысяч человек. Всего в ходе мероприятий было собрано более 2,3 тонны крови и ее компонентов", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина. В пресс-службе подчеркнули, что кровь и ее компоненты необходимы пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями. Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Московский областной центр крови провел почти 90 выездных акций
Свыше 5 тыс человек стали участниками выездных акций подмосковного центра крови
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Московский областной центр крови провел 89 выездных акций с начала года, в них приняли участие более 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
"В Подмосковье очень активное донорское движение. Для удобства доноров Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции. Так, с начала этого года было проведено 89 выездных акций, участие в которых приняло более 5 тысяч человек. Всего в ходе мероприятий было собрано более 2,3 тонны крови и ее компонентов", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина.
В пресс-службе подчеркнули, что кровь и ее компоненты необходимы пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями.
Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00.