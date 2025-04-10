Рейтинг@Mail.ru
Россия никогда не откажется от своих активов, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 10.04.2025 (обновлено: 13:37 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/aktivy-2010463685.html
Россия никогда не откажется от своих активов, заявили в Кремле
Россия никогда не откажется от своих активов, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.04.2025
Россия никогда не откажется от своих активов, заявили в Кремле
Россия никогда не откажется ни от прав на собственные активы, ни от действий в их защиту за границей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:36:00+03:00
2025-04-10T13:37:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
кайя каллас
санкции в отношении россии
реакция на санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006004962_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_bfb9e0599eec18c3efa71ea9698c3d90.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия никогда не откажется ни от прав на собственные активы, ни от действий в их защиту за границей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что некоторые европейские страны все еще выступают против использования замороженных российских активов, однако не ответила прямо на вопрос, какие именно.Отвечая на вопрос РИА Новости, можно ли считать, что европейские страны начали пересматривать свою позицию в отношении незаконно замороженных российских активов, Песков сказал, что так считать нельзя."Нет, нельзя так считать. Пока тенденция не очень хорошая, но мы знаем, что действительно некоторые страны не разделяют такой подход, ибо понимают неминуемые юридические последствия таких действий. А последствия действительно будут, и Российская Федерация никогда не откажется от своих прав на ее собственные активы и не откажется от защиты этих своих прав ", - заявил он.
https://ria.ru/20250409/aktivy-2010307290.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006004962_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_52920d2546eed17fff0f09a05a40a45f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий песков, кайя каллас, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Кайя Каллас, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Россия никогда не откажется от своих активов, заявили в Кремле

Песков: РФ никогда не откажется от прав на активы и от действий по их защите

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия никогда не откажется ни от прав на собственные активы, ни от действий в их защиту за границей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что некоторые европейские страны все еще выступают против использования замороженных российских активов, однако не ответила прямо на вопрос, какие именно.
Отвечая на вопрос РИА Новости, можно ли считать, что европейские страны начали пересматривать свою позицию в отношении незаконно замороженных российских активов, Песков сказал, что так считать нельзя.
"Нет, нельзя так считать. Пока тенденция не очень хорошая, но мы знаем, что действительно некоторые страны не разделяют такой подход, ибо понимают неминуемые юридические последствия таких действий. А последствия действительно будут, и Российская Федерация никогда не откажется от своих прав на ее собственные активы и не откажется от защиты этих своих прав ", - заявил он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В ЕС назвали сумму доходов от инвестирования замороженных активов России
Вчера, 17:10
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковКайя КалласСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала