https://ria.ru/20250410/aktivy-2010463685.html
Россия никогда не откажется от своих активов, заявили в Кремле
Россия никогда не откажется от своих активов, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.04.2025
Россия никогда не откажется от своих активов, заявили в Кремле
Россия никогда не откажется ни от прав на собственные активы, ни от действий в их защиту за границей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:36:00+03:00
2025-04-10T13:36:00+03:00
2025-04-10T13:37:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
кайя каллас
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия никогда не откажется ни от прав на собственные активы, ни от действий в их защиту за границей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что некоторые европейские страны все еще выступают против использования замороженных российских активов, однако не ответила прямо на вопрос, какие именно.Отвечая на вопрос РИА Новости, можно ли считать, что европейские страны начали пересматривать свою позицию в отношении незаконно замороженных российских активов, Песков сказал, что так считать нельзя."Нет, нельзя так считать. Пока тенденция не очень хорошая, но мы знаем, что действительно некоторые страны не разделяют такой подход, ибо понимают неминуемые юридические последствия таких действий. А последствия действительно будут, и Российская Федерация никогда не откажется от своих прав на ее собственные активы и не откажется от защиты этих своих прав ", - заявил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, кайя каллас, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Кайя Каллас, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Россия никогда не откажется от своих активов, заявили в Кремле
Песков: РФ никогда не откажется от прав на активы и от действий по их защите