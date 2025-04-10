https://ria.ru/20250410/1597014431.html

Сводки Победы: 50 тысяч немецких военных сдались в плен в Кенигсберге

Сводки Победы: 50 тысяч немецких военных сдались в плен в Кенигсберге - РИА Новости, 10.04.2025

Сводки Победы: 50 тысяч немецких военных сдались в плен в Кенигсберге

10 Апреля 1945

2025-04-10T09:40:00+03:00

2025-04-10T09:40:00+03:00

2025-04-10T09:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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По данным 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, после 21 ч. 30 м. 9 апреля, т. е. после прекращения сопротивления немецких войск в Кенигсберге, в течение ночи с 9-го на 10-ое и днём 10-го апреля сдалось в плен около 50 тысяч немецких солдат и офицеров.Таким образом, за время боёв по ликвидации Кенигсбергской группировки немцев, т. е. с 6-го по 10-ое апреля, взято в плен всего более 92 тысяч немецких солдат и офицеров.За тот же период немцы потеряли убитыми до 42 тысяч солдат и офицеров.В числе пленных 1.819 офицеров и 4 генерала — комендант Кенигсбергского укреплённого района генерал от инфантерии ЛЯШ, заместитель коменданта крепости генерал-лейтенант МИКОШ, командир 61-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант ШПЕРЛЬ, командир 367-й немецкой пехотной дивизии, генерал-майор ХЕНЛЕ.Войска фронта захватили следующие трофеи: полевых орудий — 2.023, танков и самоходных орудий — 89, миномётов — 1.652, пулемётов — 4.673, бронетранспортёров — 119, бронепоездов — 2, автомашин — 8.560, тракторов и тягачей — 137, паровозов — 774, вагонов — 8.544, катеров и барж — 146, складов с военным имуществом — 441.Уничтожено: самолётов—120, полевых орудий — 1.193, миномётов — 568, танков и самоходных орудий — 104, бронетранспортёров — 82, автомашин — 1.719, паровозов — 23, вагонов — 215, складов с военным имуществом — 77.В течение 10-го апреля на Земландском полуострове западнее Кенигсберга войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта с боями заняли населённые пункты МЕТГЕТЕН, МОДИТ-ТЕН, КЛАЙН ФРИДРИХСБЕРГ, ГРОСС ХОЛЬШТАЙН.Северо-восточнее и севернее БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, заняли на территории Чехословакии город ТРЕНЧИН и более 30 других населённых пунктов, в том числе ВЕЛКИ БЬЕРОВЦЕ, МИАВЦИ, ПАНЫЦИ, КАДЛЕЧИЦЫ, МИЧЕ, ХРОПОВ, КОВАЛЕВЕЦ, ПОПУДИНИ. Северо-западнее и западнее БРАТИСЛАВЫ войска фронта, наступая по северному берегу ДУНАЯ, заняли города ГЕНЗЕРНДОРФ и ДОЙЧ-ВАГРАМ и населённые пункты ВАЙКЕНДОРФ, ШТРАССХОФ. МАРКГРАФНОЙЗИДЛЬ, ПАРБАСДОРФ, ГРОССХОФЕН, ГЛИНЦЕНДОРФ, РУТЦЕНДОРФ, ФРАНЦЕНСДОРФ, ВИТТАУ, ОБЕРХАУЗЕН, МЮЛЬЛАЙТЕН.Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая уличные бои в ВЕНЕ, очистили от противника все городские районы, расположенные на западном берегу Дунайского канала. В боях за 9 апреля войска фронта взяли в плен более 2.000 солдат и офицеров противника и захватили следующие трофеи: танков — 72, бронетранспортёров — 85, полевых орудий — 75, пулемётов — 174.На остальных участках фронта — существенных изменений не произошло.За 9 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 54 немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 28 самолётов противника.* * *Удары нашей авиации по портам Пиллау и ХельВ ночь на 10 апреля наши тяжёлые бомбардировщики нанесли удары по портам Пиллау и Хель. В результате этих ударов на территории указанных портов возникли большие пожары, сопровождавшиеся сильными взрывами.* * *Северо-восточнее Братиславы советские части с боями вышли к реке Ваг севернее чехословацкого города Тренчин. Другие наши части пробились к реке южнее города. Немецкий гарнизон, оборонявший Тренчин, оказался прижатым к реке. Наши войска с двух сторон ворвались в город и к полудню очистили его от противника. Остатки разгромленного вражеского гарнизона бежали за реку Ваг. Захвачены оружейно-ремонтные мастерские, 20 подземных складов с боеприпасами и другие трофеи. В городе Тренчине имеются автотракторный и оружейный заводы, завод взрывчатых веществ и другие предприятия.В районе между реками Ваг и Морава советские пехотинцы, отражая контратаки противника, настойчиво продвигаются вперёд. В результате ожесточённого боя занят опорный пункт Попудини, находящийся в 9 километрах от города Годонин. В бою за этот пункт уничтожено до 400 гитлеровцев и сожжено 7 немецких танков.Северо-западнее и западнее Братиславы наши войска, прорвав оборону противника, продвинулись вперёд на 20 километров. Занят город и железнодорожная станция Дойч-Ваграм, расположенные в 13 километрах северо-восточнее Вены. За два дня боёв в этом районе советские части захватили у немцев 108 орудий, 42 миномёта, 59 пулемётов, 7 паровозов и 300 железнодорожных вагонов с военным имуществом.* * *Войска 3-го Украинского фронта продолжали успешные уличные бои в Вене.Превратив австрийскую столицу в поле боя, немцы намеревались вести в городе затяжную борьбу. Они прилагали отчаянные усилия, чтобы создать на улицах города прочную и устойчивую оборону. Решительными действиями советских войск планы гитлеровцев были сорваны. Очищены от противника все городские районы, расположенные на западном берегу Дунайского канала. Наши войска, наступающие с северо-запада вдоль Дунайского канала, с боями вышли к центру города и соединились с войсками, наступающими с юга и запада. Заняты здания вокзала Франца Иосифа, гарнизонного госпиталя, кавалерийских казарм, академии наук и другие. Совершив успешный обходный манёвр, наши гвардейские соединения окружили группу противника в пригородах Адьтманнсдорф, Ацгерсдорф, Альтерлаа, и Нейерлаа. Попавшие в «котёл» подразделения двух немецких эсэсовских танковых дивизий, запасный полк и шесть отдельных батальонов сегодня утром были ликвидированы. Захвачено много трофеев. На улицах пригородов осталось свыше 3 тысяч вражеских трупов.В боях за освобождение Вены от немецко-фашистских захватчиков советские воины проявляют беззаветное мужество и геройство. Отделение гвардии старшего сержанта Медведева, продвигаясь вперёд, истребило большую группу гитлеровцев. Пулемётчик Андрюшенко, прикрывая наступление своего подразделения, уничтожил 20 немцев. Артиллеристы батареи капитана Кувшинова сожгли два танка противника. Гвардии красноармейцы Кремасов и Немцов вплавь переправились через водный рубеж, вступили в бой с немцами и обеспечили переправу своего подразделения. В этот день тт. Кремасов и Немцов уничтожили 37 гитлеровцев. На двух снайперов гвардии красноармейцев Макаренко и Хиденко напала группа немцев. В ожесточенной схватке отважные бойцы убили 6 гитлеровцев, а одного немецкого солдата взяли в плен. Гвардии старший сержант Черемисов, умело маскируясь, подполз к дому, в котором засели немецкие пулемётчики. Бросив в окно гранату, старший сержант уничтожил вражеских пулемётчиков. В тот же день т. Черемисов противотанковой гранатой подорвал немецкое самоходное орудие.* * *Пленный командир 6-й роты 2-го мотополка 1-й танковой дивизии СС «Адольф Гитлер» оберштурмфюрер Курт Штелльмахер рассказал: «В декабре прошлого года наша дивизия принимала участие в наступлении немецких войск на западном фронте. Вначале операция развивалась успешно, и нам удалось захватать значительную территорию. В январе русские перешли в наступление. Немецкое командование начало перебрасывать войска на советско-германский фронт. Нашу дивизию отправили в Венгрию, в город Дьер, куда мы прибыли в конце февраля. Многие солдаты выражали недовольство тем, что им приходится воевать в Венгрии. Они говорили между собой: «Англо-американские войска угрожают Рурской области, а мы гибнем здесь вместо того, чтобы защищать немецкую территорию». По приказу командира дивизии бригадефюрера Кумм офицеры должны были каждодневно разъяснять солдатам, почему нам необходимо оборонять Венгрию и отбросить русских за Дунай. Однако наступление, стоившее нам огромных потерь, быстро выдохлось. Затем русские войска сами перешли в наступление и разгромили наши лучшие дивизии».

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сводки победы, 80-летие победы в великой отечественной войне