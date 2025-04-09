"Инструкция по развалу России": пророчество Жириновского начинает сбываться
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Владимир Жириновский, которого недоброжелатели часто называли политическим клоуном, оказался одним из самых точных провидцев нашего времени. Ближний Восток в огне, СВО на Украине, разрыв отношений с Западом — все это он предсказал с пугающей точностью. Какие еще предвидения эксцентричного политика сбываются на наших глазах? И что ждет мир в ближайшие годы согласно пророчествам человека, которого даже оппоненты признали политическим оракулом?
Предупреждение, которым пренебрегли
"Я поступала на юридический факультет МГУ. Тогда впервые в истории российского парламента в зале пленарных заседаний Госдумы выступал президент США Билл Клинтон. Отец помимо того, что всячески призывал воздержаться от аплодисментов в адрес американского лидера, следующим образом прокомментировал содержание его речи: "Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну". С высоты сегодняшнего дня особенно отчетливо видно, как был прав Жириновский четверть века назад", — рассказала в интервью NEWS.ru дочь политика Анастасия Боцан-Харченко.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкБилл Клинтон и Борис Ельцин пожимают друг другу руки на совместной пресс-конференции
Билл Клинтон и Борис Ельцин пожимают друг другу руки на совместной пресс-конференции
В то время как большинство политиков рукоплескали американскому гостю, Жириновский разглядел за красивыми словами и улыбками другое. А именно советы "по разрушению России изнутри". То, что казалось многим параноидальной риторикой, сегодня воспринимается как пророческое предвидение.
"Там будут самые страшные события"
Пугающе точным оказалось предсказание Жириновского о Ближнем Востоке. Еще в 2019 году он предупреждал, что самые драматические события 2020-х годов развернутся именно в этом регионе, где разгорится "наиболее кровавый вооруженный конфликт".
"К 2024 году там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Здесь будут самые страшные события", — говорил политик.
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В октябре 2023 года его слова обрели жуткую реальность: боевики ХАМАС вторглись в Израиль и устроили теракт на музыкальном фестивале, взяв в заложники сотни посетителей. Израиль впервые за 50 лет объявил о переходе в состояние войны.
Владимир Вольфович не исключал, что участниками конфликта могут стать Иран и другие страны, заявляя, что в таком случае речь идет уже о третьей мировой войне. Еще в 2012 году он предсказывал ирано-израильскую войну, утверждая, что удар Ирана по Израилю неизбежен.
"В четыре часа утра 22 февраля"
Пожалуй, самым известным пророчеством Жириновского стало предсказание о начале специальной военной операции. В декабре 2021 года он произнес знаменитые слова о том, что "в четыре часа утра 22 февраля" произойдет некое событие, после которого "Россия снова станет великой страной".
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения штаба ЛДПР по контролю за выборами депутатов Государственной Думы РФ
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения штаба ЛДПР по контролю за выборами депутатов Государственной Думы РФ
"Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной", — заявил тогда Жириновский.
Эти слова прозвучали всего за два месяца до начала СВО, политик ошибся всего на два дня. Впрочем, еще в 2019 году Владимир Вольфович предсказывал, что президентское голосование, на котором победил Владимир Зеленский, станет последним для Украины. "Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины", — цитировал его на тот момент губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
"Пять регионов вернутся"
Жириновский с удивительной точностью перечислил украинские территории, которые, по его мнению, должны войти в состав России: "Крым уже вернулся, и на очереди находятся Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса".
Еще раньше, в марте 2014 года, политик напоминал, что пять регионов на западе Украины были польскими землями и "скоро туда вернутся".
Трамп против Европы
Владимир Вольфович дал предсказание относительно президентства Дональда Трампа, верно предугадав, что тот, стремясь обеспечить выгоду для США, неизбежно столкнется с сопротивлением европейских партнеров.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома
В итоге, как и предсказывал Жириновский, ЕС оказался в сложном положении из-за меняющейся позиции Вашингтона. Сегодня мы наблюдаем, как трансатлантические разногласия нарастают, а европейская экономика страдает от энергетического кризиса и потери доступа к дешевым российским ресурсам.
Что еще сбудется?
После смерти Жириновского в апреле 2022 года многие его предсказания продолжают сбываться с пугающей точностью. Политические аналитики сейчас внимательно изучают архивные записи его выступлений в поисках других пророчеств.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения женского СИЗО «Печатники»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения женского СИЗО «Печатники»
Среди нереализованных предсказаний — прогноз о переделе мира между сверхдержавами, возвращении России к границам СССР и неизбежном столкновении цивилизаций на религиозной почве.
Известный своей эксцентричностью политик неоднократно говорил о войне Турции с Европой, превращении США в несколько отдельных государств и новом мировом порядке, где Россия займет место одного из глобальных центров силы.
Владимир Жириновский
Многие скептики, смеявшиеся над яркими выступлениями Жириновского, сегодня вынуждены признать: за эпатажной манерой скрывался удивительный политический провидец, чье видение мира оказалось куда глубже, чем предполагали его оппоненты. И если его оставшиеся пророчества сбудутся с той же точностью, что и предыдущие, мир ждут еще более драматические перемены.