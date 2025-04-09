https://ria.ru/20250409/zhirinovskiy-2010318880.html

"Инструкция по развалу России": пророчество Жириновского начинает сбываться

"Инструкция по развалу России": пророчество Жириновского начинает сбываться - РИА Новости, 09.04.2025

"Инструкция по развалу России": пророчество Жириновского начинает сбываться

Владимир Жириновский, которого недоброжелатели часто называли политическим клоуном, оказался одним из самых точных провидцев нашего времени. Ближний Восток в... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T18:52:00+03:00

2025-04-09T18:52:00+03:00

2025-04-09T18:52:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Владимир Жириновский, которого недоброжелатели часто называли политическим клоуном, оказался одним из самых точных провидцев нашего времени. Ближний Восток в огне, СВО на Украине, разрыв отношений с Западом — все это он предсказал с пугающей точностью. Какие еще предвидения эксцентричного политика сбываются на наших глазах? И что ждет мир в ближайшие годы согласно пророчествам человека, которого даже оппоненты признали политическим оракулом?Предупреждение, которым пренебрегли"Я поступала на юридический факультет МГУ. Тогда впервые в истории российского парламента в зале пленарных заседаний Госдумы выступал президент США Билл Клинтон. Отец помимо того, что всячески призывал воздержаться от аплодисментов в адрес американского лидера, следующим образом прокомментировал содержание его речи: "Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну". С высоты сегодняшнего дня особенно отчетливо видно, как был прав Жириновский четверть века назад", — рассказала в интервью NEWS.ru дочь политика Анастасия Боцан-Харченко.В то время как большинство политиков рукоплескали американскому гостю, Жириновский разглядел за красивыми словами и улыбками другое. А именно советы "по разрушению России изнутри". То, что казалось многим параноидальной риторикой, сегодня воспринимается как пророческое предвидение."Там будут самые страшные события"Пугающе точным оказалось предсказание Жириновского о Ближнем Востоке. Еще в 2019 году он предупреждал, что самые драматические события 2020-х годов развернутся именно в этом регионе, где разгорится "наиболее кровавый вооруженный конфликт"."К 2024 году там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Здесь будут самые страшные события", — говорил политик.В октябре 2023 года его слова обрели жуткую реальность: боевики ХАМАС вторглись в Израиль и устроили теракт на музыкальном фестивале, взяв в заложники сотни посетителей. Израиль впервые за 50 лет объявил о переходе в состояние войны.Владимир Вольфович не исключал, что участниками конфликта могут стать Иран и другие страны, заявляя, что в таком случае речь идет уже о третьей мировой войне. Еще в 2012 году он предсказывал ирано-израильскую войну, утверждая, что удар Ирана по Израилю неизбежен."В четыре часа утра 22 февраля"Пожалуй, самым известным пророчеством Жириновского стало предсказание о начале специальной военной операции. В декабре 2021 года он произнес знаменитые слова о том, что "в четыре часа утра 22 февраля" произойдет некое событие, после которого "Россия снова станет великой страной"."Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной", — заявил тогда Жириновский.Эти слова прозвучали всего за два месяца до начала СВО, политик ошибся всего на два дня. Впрочем, еще в 2019 году Владимир Вольфович предсказывал, что президентское голосование, на котором победил Владимир Зеленский, станет последним для Украины. "Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины", — цитировал его на тот момент губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев."Пять регионов вернутся"Жириновский с удивительной точностью перечислил украинские территории, которые, по его мнению, должны войти в состав России: "Крым уже вернулся, и на очереди находятся Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса".Еще раньше, в марте 2014 года, политик напоминал, что пять регионов на западе Украины были польскими землями и "скоро туда вернутся".Трамп против ЕвропыВладимир Вольфович дал предсказание относительно президентства Дональда Трампа, верно предугадав, что тот, стремясь обеспечить выгоду для США, неизбежно столкнется с сопротивлением европейских партнеров.В итоге, как и предсказывал Жириновский, ЕС оказался в сложном положении из-за меняющейся позиции Вашингтона. Сегодня мы наблюдаем, как трансатлантические разногласия нарастают, а европейская экономика страдает от энергетического кризиса и потери доступа к дешевым российским ресурсам.Что еще сбудется?После смерти Жириновского в апреле 2022 года многие его предсказания продолжают сбываться с пугающей точностью. Политические аналитики сейчас внимательно изучают архивные записи его выступлений в поисках других пророчеств.Среди нереализованных предсказаний — прогноз о переделе мира между сверхдержавами, возвращении России к границам СССР и неизбежном столкновении цивилизаций на религиозной почве.Известный своей эксцентричностью политик неоднократно говорил о войне Турции с Европой, превращении США в несколько отдельных государств и новом мировом порядке, где Россия займет место одного из глобальных центров силы.Многие скептики, смеявшиеся над яркими выступлениями Жириновского, сегодня вынуждены признать: за эпатажной манерой скрывался удивительный политический провидец, чье видение мира оказалось куда глубже, чем предполагали его оппоненты. И если его оставшиеся пророчества сбудутся с той же точностью, что и предыдущие, мир ждут еще более драматические перемены.

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украина, россия, сша, владимир жириновский, владимир зеленский, госдума рф, дональд трамп, хамас, евросоюз