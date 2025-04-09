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На Украине назвали последний день Зеленского - РИА Новости, 09.04.2025
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14:45 09.04.2025 (обновлено: 16:08 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/zelenskiy-2010249310.html
На Украине назвали последний день Зеленского
На Украине назвали последний день Зеленского - РИА Новости, 09.04.2025
На Украине назвали последний день Зеленского
Владимир Зеленский станет не нужен после украинского конфликта, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:45:00+03:00
2025-04-09T16:08:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский станет не нужен после украинского конфликта, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Но как только тигры договорятся между собой и кинут шакаленку кусок добычи — война уже не нужна, а с ней — Зеленский. Первый день мира — его последний", — написал он.По мнению депутата, США используют главу киевского режима для затягивания конфликта и попытки надавить на Россию.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в постсоветской республике считаются парламент и спикер Верховной рады.
https://ria.ru/20250409/strakh-2010136464.html
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В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Александр Дубинский, США, Владимир Зеленский
На Украине назвали последний день Зеленского

Депутат Рады Дубинский: первый день мира станет последним для Зеленского

© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский станет не нужен после украинского конфликта, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
"Но как только тигры договорятся между собой и кинут шакаленку кусок добычи — война уже не нужна, а с ней — Зеленский. Первый день мира — его последний", — написал он.
По мнению депутата, США используют главу киевского режима для затягивания конфликта и попытки надавить на Россию.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в постсоветской республике считаются парламент и спикер Верховной рады.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В США раскрыли неожиданный страх Зеленского
Вчера, 01:57
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныАлександр ДубинскийСШАВладимир Зеленский
 
 
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