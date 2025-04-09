https://ria.ru/20250409/zelenskiy-2010249310.html
На Украине назвали последний день Зеленского
На Украине назвали последний день Зеленского - РИА Новости, 09.04.2025
На Украине назвали последний день Зеленского
Владимир Зеленский станет не нужен после украинского конфликта, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:45:00+03:00
2025-04-09T14:45:00+03:00
2025-04-09T16:08:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир путин
верховная рада украины
александр дубинский
сша
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007908267_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_35c9b587b0fb6687ba51d1c6ac46314f.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский станет не нужен после украинского конфликта, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Но как только тигры договорятся между собой и кинут шакаленку кусок добычи — война уже не нужна, а с ней — Зеленский. Первый день мира — его последний", — написал он.По мнению депутата, США используют главу киевского режима для затягивания конфликта и попытки надавить на Россию.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в постсоветской республике считаются парламент и спикер Верховной рады.
https://ria.ru/20250409/strakh-2010136464.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007908267_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_28d86da3276b89ed5c3c26014789f4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир путин, верховная рада украины, александр дубинский, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Александр Дубинский, США, Владимир Зеленский
На Украине назвали последний день Зеленского
Депутат Рады Дубинский: первый день мира станет последним для Зеленского