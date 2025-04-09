https://ria.ru/20250409/zelenskiy-2010249310.html

На Украине назвали последний день Зеленского

На Украине назвали последний день Зеленского - РИА Новости, 09.04.2025

На Украине назвали последний день Зеленского

Владимир Зеленский станет не нужен после украинского конфликта, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:45:00+03:00

2025-04-09T14:45:00+03:00

2025-04-09T16:08:00+03:00

в мире

украина

россия

владимир путин

верховная рада украины

александр дубинский

сша

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007908267_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_35c9b587b0fb6687ba51d1c6ac46314f.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский станет не нужен после украинского конфликта, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Но как только тигры договорятся между собой и кинут шакаленку кусок добычи — война уже не нужна, а с ней — Зеленский. Первый день мира — его последний", — написал он.По мнению депутата, США используют главу киевского режима для затягивания конфликта и попытки надавить на Россию.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в постсоветской республике считаются парламент и спикер Верховной рады.

https://ria.ru/20250409/strakh-2010136464.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир путин, верховная рада украины, александр дубинский, сша, владимир зеленский