https://ria.ru/20250409/zdunov-2010342829.html
Глава Мордовии рассказал на коллегии Минтруда о поддержке семей в регионе
Глава Мордовии рассказал на коллегии Минтруда о поддержке семей в регионе - РИА Новости, 09.04.2025
Глава Мордовии рассказал на коллегии Минтруда о поддержке семей в регионе
Глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья" Артем Здунов рассказал на расширенной коллегии министерства труда и социальной защиты РФ... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T20:24:00+03:00
2025-04-09T20:24:00+03:00
2025-04-09T20:24:00+03:00
республика мордовия
артем здунов
республика мордовия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья" Артем Здунов рассказал на расширенной коллегии министерства труда и социальной защиты РФ об опыте республики по поддержке семей, сообщает пресс-служба главы региона. "Чтобы завести семью, нужна уверенность. В том числе в том, что хватит времени и на воспитание детей, и на престарелых родителей. Поэтому главный посыл нацпроекта и нашей комиссии - максимально облегчить ситуацию на всех уровнях, вся работа должна строиться в интересах семьи", - цитирует Здунова пресс-служба. Глава Мордовии рассказал, что республика разворачивает работу в направлении предоставления наемного жилья для семей, где рождается ребенок. Соответствующий региональный закон был принят в конце марта. Также руководитель республики отметил, что важно использовать возможности всех национальных традиций и укладов, популяризировать семейные ценности через чествование семейных трудовых династий. В республике ведется работа по внедрению корпоративного демографического стандарта, созданию здравпунктов на предприятиях. Это тоже должно принести результат в ближайшем будущем. При этом Здунов особо отметил важность заботы о семьях участников СВО. Модератор коллегии, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отдельно поблагодарила главу Мордовии за развитие направления детского социального питания. "Работа, которую проводит здесь Мордовия, грандиозная", - отметила она.
https://ria.ru/20250404/mordoviya-2009441515.html
https://ria.ru/20250328/mordoviya-2008045142.html
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артем здунов, республика мордовия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Республика Мордовия, Артем Здунов, Республика Мордовия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Глава Мордовии рассказал на коллегии Минтруда о поддержке семей в регионе
Глава Мордовии Здунов рассказал на коллегии Минтруда о поддержке семей в регионе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья" Артем Здунов рассказал на расширенной коллегии министерства труда и социальной защиты РФ об опыте республики по поддержке семей, сообщает пресс-служба главы региона.
"Чтобы завести семью, нужна уверенность. В том числе в том, что хватит времени и на воспитание детей, и на престарелых родителей. Поэтому главный посыл нацпроекта и нашей комиссии - максимально облегчить ситуацию на всех уровнях, вся работа должна строиться в интересах семьи", - цитирует Здунова пресс-служба.
Глава Мордовии рассказал, что республика разворачивает работу в направлении предоставления наемного жилья для семей, где рождается ребенок. Соответствующий региональный закон был принят в конце марта.
Также руководитель республики отметил, что важно использовать возможности всех национальных традиций и укладов, популяризировать семейные ценности через чествование семейных трудовых династий. В республике ведется работа по внедрению корпоративного демографического стандарта, созданию здравпунктов на предприятиях. Это тоже должно принести результат в ближайшем будущем.
При этом Здунов особо отметил важность заботы о семьях участников СВО.
Модератор коллегии, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отдельно поблагодарила главу Мордовии за развитие направления детского социального питания.
"Работа, которую проводит здесь Мордовия, грандиозная", - отметила она.