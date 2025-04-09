https://ria.ru/20250409/zapad-2010179171.html

Захарова назвала отличие Запада от России во время экономических кризисов

Захарова назвала отличие Запада от России во время экономических кризисов - РИА Новости, 09.04.2025

Захарова назвала отличие Запада от России во время экономических кризисов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась в эфире радио Sputnik, что обеспокоена тем, что Запад всегда ищет выходы из экономических кризисов... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T10:39:00+03:00

2025-04-09T10:39:00+03:00

2025-04-09T11:54:00+03:00

россия

мария захарова

экономика

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась в эфире радио Sputnik, что обеспокоена тем, что Запад всегда ищет выходы из экономических кризисов через внешнюю агрессию и войны. "Лично меня это волнует, исходя из исторической взаимосвязи, увязанности. Выход из таких экономических провалов, а до 2030 года, как говорят аналитики, ситуация не улучшится, она будет только ухудшаться, они искали всегда не в интенсивном способе преодоления трудностей, как, например, это делает наша страна… А они всегда находили выход в экстенсивном способе. А мало того, еще и в разрушительном (способе) для мира. Для них это всегда был выход через агрессию, развязывание войн, чудовищные внутренние коллапсы, метаморфозы и так далее. И метаморфозы не мирного характера", - заявила Захарова. Она отметила, что в этом отличие Запада от России, которая всегда ищет выход из кризисов через мобилизацию резервов. "Нам создают трудности, а мы начинаем развивать те сферы, которые у нас были неактивированы. Начинаем искать новые выгодные нам партнерские отношения, сделки. Активизировать те, которые были и могут дать хорошие результаты, где есть потенциал", - рассказала она.

https://ria.ru/20250408/rossiya-2009916574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, мария захарова, экономика