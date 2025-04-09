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Захарова назвала отличие Запада от России во время экономических кризисов - РИА Новости, 09.04.2025
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10:39 09.04.2025 (обновлено: 11:54 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/zapad-2010179171.html
Захарова назвала отличие Запада от России во время экономических кризисов
Захарова назвала отличие Запада от России во время экономических кризисов - РИА Новости, 09.04.2025
Захарова назвала отличие Запада от России во время экономических кризисов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась в эфире радио Sputnik, что обеспокоена тем, что Запад всегда ищет выходы из экономических кризисов... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:39:00+03:00
2025-04-09T11:54:00+03:00
россия
мария захарова
экономика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась в эфире радио Sputnik, что обеспокоена тем, что Запад всегда ищет выходы из экономических кризисов через внешнюю агрессию и войны. "Лично меня это волнует, исходя из исторической взаимосвязи, увязанности. Выход из таких экономических провалов, а до 2030 года, как говорят аналитики, ситуация не улучшится, она будет только ухудшаться, они искали всегда не в интенсивном способе преодоления трудностей, как, например, это делает наша страна… А они всегда находили выход в экстенсивном способе. А мало того, еще и в разрушительном (способе) для мира. Для них это всегда был выход через агрессию, развязывание войн, чудовищные внутренние коллапсы, метаморфозы и так далее. И метаморфозы не мирного характера", - заявила Захарова. Она отметила, что в этом отличие Запада от России, которая всегда ищет выход из кризисов через мобилизацию резервов. "Нам создают трудности, а мы начинаем развивать те сферы, которые у нас были неактивированы. Начинаем искать новые выгодные нам партнерские отношения, сделки. Активизировать те, которые были и могут дать хорошие результаты, где есть потенциал", - рассказала она.
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россия, мария захарова, экономика
Россия, Мария Захарова, Экономика
Захарова назвала отличие Запада от России во время экономических кризисов

Захарова: Запад ищет выход из экономических кризисов через агрессию и войны

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики. 27 января 2017
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики. 27 января 2017 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась в эфире радио Sputnik, что обеспокоена тем, что Запад всегда ищет выходы из экономических кризисов через внешнюю агрессию и войны.
"Лично меня это волнует, исходя из исторической взаимосвязи, увязанности. Выход из таких экономических провалов, а до 2030 года, как говорят аналитики, ситуация не улучшится, она будет только ухудшаться, они искали всегда не в интенсивном способе преодоления трудностей, как, например, это делает наша страна… А они всегда находили выход в экстенсивном способе. А мало того, еще и в разрушительном (способе) для мира. Для них это всегда был выход через агрессию, развязывание войн, чудовищные внутренние коллапсы, метаморфозы и так далее. И метаморфозы не мирного характера", - заявила Захарова.
Она отметила, что в этом отличие Запада от России, которая всегда ищет выход из кризисов через мобилизацию резервов.
"Нам создают трудности, а мы начинаем развивать те сферы, которые у нас были неактивированы. Начинаем искать новые выгодные нам партнерские отношения, сделки. Активизировать те, которые были и могут дать хорошие результаты, где есть потенциал", - рассказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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