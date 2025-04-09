Захарова назвала отличие Запада от России во время экономических кризисов
Захарова: Запад ищет выход из экономических кризисов через агрессию и войны
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики. 27 января 2017
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась в эфире радио Sputnik, что обеспокоена тем, что Запад всегда ищет выходы из экономических кризисов через внешнюю агрессию и войны.
"Лично меня это волнует, исходя из исторической взаимосвязи, увязанности. Выход из таких экономических провалов, а до 2030 года, как говорят аналитики, ситуация не улучшится, она будет только ухудшаться, они искали всегда не в интенсивном способе преодоления трудностей, как, например, это делает наша страна… А они всегда находили выход в экстенсивном способе. А мало того, еще и в разрушительном (способе) для мира. Для них это всегда был выход через агрессию, развязывание войн, чудовищные внутренние коллапсы, метаморфозы и так далее. И метаморфозы не мирного характера", - заявила Захарова.
Она отметила, что в этом отличие Запада от России, которая всегда ищет выход из кризисов через мобилизацию резервов.
"Нам создают трудности, а мы начинаем развивать те сферы, которые у нас были неактивированы. Начинаем искать новые выгодные нам партнерские отношения, сделки. Активизировать те, которые были и могут дать хорошие результаты, где есть потенциал", - рассказала она.