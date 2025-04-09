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Захарова высказалась о тарифной войне между США и Китаем
Захарова высказалась о тарифной войне между США и Китаем - РИА Новости, 09.04.2025
Захарова высказалась о тарифной войне между США и Китаем
РФ озабочена "тарифной войной" США и КНР, так как она имеет негативную проекцию на мировые процессы, следит за развитием событий и будет принимать меры для... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:42:00+03:00
2025-04-09T12:42:00+03:00
2025-04-09T12:42:00+03:00
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китай
мария захарова
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в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. РФ озабочена "тарифной войной" США и КНР, так как она имеет негативную проекцию на мировые процессы, следит за развитием событий и будет принимать меры для минимизации ущерба, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В связи с так называемой тарифной войной между США и Китаем хотели бы отметить, что любые потрясения для мировой экономики, грозящие замедлением темпа ее роста и общим спадом потребления, имеют свою негативную проекцию на многие мировые процессы. Тем более серьезную озабоченность вызывает ситуация, когда речь идет о двух главных экономиках мира", - заявила Захарова на брифинге. По ее словам, Россия внимательно следит за развитием событий. "Мы будем всесторонне анализировать возможные последствия, будем принимать меры по минимизации потенциального ущерба для нашей страны", - отметила Захарова.
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россия, сша, китай, мария захарова, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Россия, США, Китай, Мария Захарова, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Захарова высказалась о тарифной войне между США и Китаем
Захарова: Москва озабочена тарифной войной США и КНР, будут приняты меры