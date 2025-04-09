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Появились подробности задержания экс-сотрудника Росморречфлота в Москве - РИА Новости, 09.04.2025
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09:51 09.04.2025 (обновлено: 11:04 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/zaderzhanie-2010168870.html
Появились подробности задержания экс-сотрудника Росморречфлота в Москве
Появились подробности задержания экс-сотрудника Росморречфлота в Москве - РИА Новости, 09.04.2025
Появились подробности задержания экс-сотрудника Росморречфлота в Москве
Задержанный по делу о взяточничестве экс-замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота Леонид Новиков получил от бизнесмена за покровительство... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T09:51:00+03:00
2025-04-09T11:04:00+03:00
происшествия
россия
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Задержанный по делу о взяточничестве экс-замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота Леонид Новиков получил от бизнесмена за покровительство оцениваемую в 8,5 миллионов рублей взятку в виде машино-места и квартиры, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко. Ранее она сообщила, что следователи возбудили уголовное дело на бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и арестован. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Леониде Новикове. "Следствием установлено, что в июле 2019 года заместитель начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота, являясь должностным лицом, из корыстных побуждений получил от учредителя одной из коммерческих организаций взятку в виде машино-места стоимостью 500 тысяч рублей и квартиры стоимостью 8 миллионов рублей", - сказала Глущенко. По ее словам, фигурант за взятку покровительствовал коммерсанту.ЦОС ФСБ России в своем релизе добавил, что фигурант получал взятки "за общее покровительство и попустительство по службе при рассмотрении и утверждении результатов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности", выполненных и составленных коммерческой структурой взяткодателя.
https://ria.ru/20250319/arest-2006043255.html
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РИА Новости
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4.7
96
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Задержание экс-замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота
ФСБ показала видео задержания экс-замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота.
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происшествия, россия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности задержания экс-сотрудника Росморречфлота в Москве

СК: экс-сотрудника Росморречфлота заподозрили в получении от бизнесмена взятки

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Задержанный по делу о взяточничестве экс-замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота Леонид Новиков получил от бизнесмена за покровительство оцениваемую в 8,5 миллионов рублей взятку в виде машино-места и квартиры, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко.
Ранее она сообщила, что следователи возбудили уголовное дело на бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и арестован. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Леониде Новикове.
«
"Следствием установлено, что в июле 2019 года заместитель начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота, являясь должностным лицом, из корыстных побуждений получил от учредителя одной из коммерческих организаций взятку в виде машино-места стоимостью 500 тысяч рублей и квартиры стоимостью 8 миллионов рублей", - сказала Глущенко.
По ее словам, фигурант за взятку покровительствовал коммерсанту.
ЦОС ФСБ России в своем релизе добавил, что фигурант получал взятки "за общее покровительство и попустительство по службе при рассмотрении и утверждении результатов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности", выполненных и составленных коммерческой структурой взяткодателя.
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ПроисшествияРоссияФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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