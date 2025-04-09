https://ria.ru/20250409/zabajkale-2010289110.html

В Забайкалье полицейские спасли жителей фермы, вокруг которой полыхал пожар

В Забайкалье полицейские спасли жителей фермы, вокруг которой полыхал пожар - РИА Новости, 09.04.2025

В Забайкалье полицейские спасли жителей фермы, вокруг которой полыхал пожар

Полицейские спасли двух жителей частного подворья в Забайкалье, вокруг которого полыхал степной пожар, сообщило краевое УМВД. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:31:00+03:00

2025-04-09T16:31:00+03:00

2025-04-09T16:31:00+03:00

происшествия

забайкальский край

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ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – РИА Новости. Полицейские спасли двух жителей частного подворья в Забайкалье, вокруг которого полыхал степной пожар, сообщило краевое УМВД. В полицию поступило сообщение о степном пожаре в 12 километрах от поселка Горного. Зная, что в той местности расположено частное подворье, владельцы которого занимаются разведением сельскохозяйственных животных, сотрудники полиции выехали на место. Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД Иван Чернецкий и заместитель начальника территориального органа Артем Базарнов обнаружили, что огонь вплотную приблизился к территории домовладения. "Полицейские оповестили женщину, которая во дворе занималась хозяйственными работами, о срочной эвакуации. Забайкалка сообщила, что в доме находится мужчина, который по состоянию здоровья не может сам выйти на улицу. Стражи порядка вывели его и, усадив обоих граждан в машину, вывезли на безопасное расстояние, при этом сообщив пожарным расчетам о необходимости стянуть силы к жилому строению, поскольку на территории находятся домашние животные и автотранспорт", - говорится в сообщении. В результате пожарным удалось отстоять дом и хозяйственные постройки. Имущественный вред гражданам не причинен. Степной пожар потушен. Как сообщает минприроды региона, на 17.00 (11.00 мск) среды в Забайкалье ликвидировано 11 лесных пожаров на территории Читинского, Карымского, Могочинского, Сретенского, Тунгокоченского, Чернышевского и Шелопугинского округов. Площадь, пройденная огнем, превышает 5 тысяч гектаров. Локализовано 10 лесных пожаров на 2 тысячах гектаров. Полыхают еще 25 очагов на площади более 29 тысяч гектаров. Седьмого апреля власти Забайкальского края ввели в лесах региона режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20240823/chuvashija-1968063501.html

https://ria.ru/20250407/jakutija-2009780994.html

забайкальский край

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происшествия, забайкальский край