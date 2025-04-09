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Китай подал иск в ВТО из-за новых тарифов США - РИА Новости, 09.04.2025
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14:48 09.04.2025 (обновлено: 15:03 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/vto-2010252259.html
Китай подал иск в ВТО из-за новых тарифов США
Китай подал иск в ВТО из-за новых тарифов США - РИА Новости, 09.04.2025
Китай подал иск в ВТО из-за новых тарифов США
Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи последним повышением пошлин США, заявили в среду в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:48:00+03:00
2025-04-09T15:03:00+03:00
сша
китай
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на импорт
в мире
дональд трамп
скотт бессент
пекин
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи последним повышением пошлин США, заявили в среду в министерстве коммерции КНР."Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров ВТО относительно последнего повышения США пошлин на китайские товары", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.В минкоммерции отметили, что действия США серьезно нарушают правила ВТО, и введение дополнительного 50%-го тарифа является ошибкой, "подчеркивающей односторонний и запугивающий характер мер США"."Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы в соответствии с правилами ВТО, а также твердо поддерживать многостороннюю торговую систему и международный экономический и торговый порядок", - добавили в ведомстве.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если власти в Пекине не откажутся от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.Девятого апреля комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР объявил о том, что с 10 апреля Китай увеличит дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с 34% до 84%.
https://ria.ru/20250409/ekonomist-2010144288.html
https://ria.ru/20250409/tramp-2010139530.html
сша
китай
пекин
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сша, китай, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, в мире, дональд трамп, скотт бессент, пекин, вашингтон (штат), ван и (политик)
США, Китай, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Пекин, Вашингтон (штат), Ван И (политик)
Китай подал иск в ВТО из-за новых тарифов США

Китай подал иск в ВТО в связи с дополнительным повышением тарифов США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи последним повышением пошлин США, заявили в среду в министерстве коммерции КНР.
"Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров ВТО относительно последнего повышения США пошлин на китайские товары", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Американские пошлины не смогут изолировать Китай, признали в США
Вчера, 05:09
В минкоммерции отметили, что действия США серьезно нарушают правила ВТО, и введение дополнительного 50%-го тарифа является ошибкой, "подчеркивающей односторонний и запугивающий характер мер США".
"Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы в соответствии с правилами ВТО, а также твердо поддерживать многостороннюю торговую систему и международный экономический и торговый порядок", - добавили в ведомстве.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если власти в Пекине не откажутся от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".
Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.
Девятого апреля комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР объявил о том, что с 10 апреля Китай увеличит дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с 34% до 84%.
Президент США Дональд Трамп выступает на ужине Национальной республиканской конференции конгресса. 8 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины США не по правилам
Вчера, 03:31
 
СШАКитайВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на импортВ миреДональд ТрампСкотт БессентПекинВашингтон (штат)Ван И (политик)
 
 
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