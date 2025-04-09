https://ria.ru/20250409/vto-2010252259.html

Китай подал иск в ВТО из-за новых тарифов США

Китай подал иск в ВТО из-за новых тарифов США - РИА Новости, 09.04.2025

Китай подал иск в ВТО из-за новых тарифов США

Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи последним повышением пошлин США, заявили в среду в... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:48:00+03:00

2025-04-09T14:48:00+03:00

2025-04-09T15:03:00+03:00

сша

китай

всемирная торговая организация (вто)

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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи последним повышением пошлин США, заявили в среду в министерстве коммерции КНР."Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров ВТО относительно последнего повышения США пошлин на китайские товары", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.В минкоммерции отметили, что действия США серьезно нарушают правила ВТО, и введение дополнительного 50%-го тарифа является ошибкой, "подчеркивающей односторонний и запугивающий характер мер США"."Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы в соответствии с правилами ВТО, а также твердо поддерживать многостороннюю торговую систему и международный экономический и торговый порядок", - добавили в ведомстве.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если власти в Пекине не откажутся от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.Девятого апреля комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР объявил о том, что с 10 апреля Китай увеличит дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с 34% до 84%.

https://ria.ru/20250409/ekonomist-2010144288.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010139530.html

сша

китай

пекин

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