Взятие Кенигсберга: Как проходила Кенигсбергская наступательная операция
Кёнигсбергская операция длилась с 6 по 9 апреля 1945 года.
Кёнигсбергская операция длилась с 6 по 9 апреля 1945 года.
Целью стратегической военной операции вооруженных сил СССР против немецких войск в ходе Великой Отечественной войны была ликвидация кенигсбергской группировки противника и захват города-крепости.
Целью стратегической военной операции вооруженных сил СССР против немецких войск в ходе Великой Отечественной войны была ликвидация кенигсбергской группировки противника и захват города-крепости.
Кёнигсбергу руководство Третьего Рейха отводило особую роль в обороне Германии.
Кёнигсбергу руководство Третьего Рейха отводило особую роль в обороне Германии.
На фото: жители Кенигсберга после ожесточенных боев возвращаются в город.
На фото: жители Кенигсберга после ожесточенных боев возвращаются в город.
Командованием Красной армии войск 3-го Белорусского фронта занимался Маршал Советского Союза А.М. Василевский совместно с адмиралом Балтийского флота В.Ф. Трибуцем.
Командованием Красной армии войск 3-го Белорусского фронта занимался Маршал Советского Союза А.М. Василевский совместно с адмиралом Балтийского флота В.Ф. Трибуцем.
Войска фронта впервые столкнулись с таким укреплением, как современная крепость и крупный немецкий город одновременно.
Войска фронта впервые столкнулись с таким укреплением, как современная крепость и крупный немецкий город одновременно.
Территория Кёнигсберга составляла около 200 кв. км и представляла собой сложную систему фортификационных сооружений, которые обеспечивали возможность ведения длительной обороны.
Территория Кёнигсберга составляла около 200 кв. км и представляла собой сложную систему фортификационных сооружений, которые обеспечивали возможность ведения длительной обороны.
Существовало 3 кольца обороны.
Значительную помощь наземным войскам оказала в первый день боев авиация.
Значительную помощь наземным войскам оказала в первый день боев авиация.
Немецкое командование надеялось, что с помощью фортов войска Красной армии будут остановлены и в город не войдут. Однако не учло силу воздействия артиллерийских ударов на них с земли и бомбовых с воздуха, в результате которых отдельные гарнизоны фортов были вынуждены уже в ходе боя капитулировать.
Немецкое командование надеялось, что с помощью фортов войска Красной армии будут остановлены и в город не войдут. Однако не учло силу воздействия артиллерийских ударов на них с земли и бомбовых с воздуха, в результате которых отдельные гарнизоны фортов были вынуждены уже в ходе боя капитулировать.
Последний день штурма, 9 апреля, был самым напряженным. К исходу суток войска противника были разгромлены, рассечены на отдельные группы и вынуждены капитулировать.
Последний день штурма, 9 апреля, был самым напряженным. К исходу суток войска противника были разгромлены, рассечены на отдельные группы и вынуждены капитулировать.
Успешное овладение Кёнигсбергом войсками 3-го Белорусского фронта и пленение значительной части 100-тысячного гарнизона города развенчали миф о неприступности немецких крепостей и решающим образом повлияли на дальнейший ход войны.
Успешное овладение Кёнигсбергом войсками 3-го Белорусского фронта и пленение значительной части 100-тысячного гарнизона города развенчали миф о неприступности немецких крепостей и решающим образом повлияли на дальнейший ход войны.
Успех в этой операции позволил командованию Красной армии быстро переключить основную массу сил на новое направление – Земландский полуостров, где враг продолжал упорно сопротивляться.
Успех в этой операции позволил командованию Красной армии быстро переключить основную массу сил на новое направление – Земландский полуостров, где враг продолжал упорно сопротивляться.