Взятие Кенигсберга: Как проходила Кенигсбергская наступательная операция

Немецкое командование надеялось, что с помощью фортов войска Красной армии будут остановлены и в город не войдут. Однако не учло силу воздействия артиллерийских ударов на них с земли и бомбовых с воздуха, в результате которых отдельные гарнизоны фортов были вынуждены уже в ходе боя капитулировать.