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Взятие Кенигсберга: Как проходила Кенигсбергская наступательная операция - РИА Новости, 09.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
02:53 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/vov-2006020506.html
Взятие Кенигсберга: Как проходила Кенигсбергская наступательная операция
Взятие Кенигсберга: Как проходила Кенигсбергская наступательная операция - РИА Новости, 09.04.2025
Взятие Кенигсберга: Как проходила Кенигсбергская наступательная операция
Кенигсбергская наступательная операция Красной армии проходила с 6 по 9 апреля 1945 года. Архивные кадры боевых действий и храбрых советских бойцов 3-го... РИА Новости, 09.04.2025
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80-летие победы в великой отечественной войне
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ссср
германия
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Кенигсбергская наступательная операция Красной армии проходила с 6 по 9 апреля 1945 года. Архивные кадры боевых действий и храбрых советских бойцов 3-го Белорусского фронта — в фотоленте РИА Новости.
кенигсберг
ссср
германия
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Взятие Кенигсберга: Как проходила Кенигсбергская наступательная операция

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Кенигсбергская наступательная операция Красной армии проходила с 6 по 9 апреля 1945 года. Архивные кадры боевых действий и храбрых советских бойцов 3-го Белорусского фронта — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Косырев | Перейти в медиабанк

Кёнигсбергская операция длилась с 6 по 9 апреля 1945 года.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Кенигсбергская наступательная операция. Советские войска 3-го Белорусского фронта вошли в освобожденный город Кенигсберг

Кёнигсбергская операция длилась с 6 по 9 апреля 1945 года.

© РИА Новости / Сергей Косырев
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© РИА Новости / С. Косырев | Перейти в медиабанк

Целью стратегической военной операции вооруженных сил СССР против немецких войск в ходе Великой Отечественной войны была ликвидация кенигсбергской группировки противника и захват города-крепости.

Кенигсбергская наступательная операция (с 6 по 9 апреля 1945 года). Танкисты - гвардейцы 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта - герои битвы за Кёнигсберг

Целью стратегической военной операции вооруженных сил СССР против немецких войск в ходе Великой Отечественной войны была ликвидация кенигсбергской группировки противника и захват города-крепости.

© РИА Новости / С. Косырев
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2 из 13
© РИА Новости / Владимир Вдовин | Перейти в медиабанк

Кёнигсбергу руководство Третьего Рейха отводило особую роль в обороне Германии.

Руины замка Тевтонского ордена в Кенигсберге

Кёнигсбергу руководство Третьего Рейха отводило особую роль в обороне Германии.

© РИА Новости / Владимир Вдовин
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© РИА Новости / Сергей Косырев | Перейти в медиабанк

На фото: жители Кенигсберга после ожесточенных боев возвращаются в город.

Кенигсбергская наступательная операция. Жители Кенигсберга после ожесточенных боев возвращаются в город

На фото: жители Кенигсберга после ожесточенных боев возвращаются в город.

© РИА Новости / Сергей Косырев
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© РИА Новости / Эммануил Евзерихин | Перейти в медиабанк

Командованием Красной армии войск 3-го Белорусского фронта занимался Маршал Советского Союза А.М. Василевский совместно с адмиралом Балтийского флота В.Ф. Трибуцем.

Тяжелая немецкая гаубица (мортира), захваченная советскими войсками в крепости Кенигсберга

Командованием Красной армии войск 3-го Белорусского фронта занимался Маршал Советского Союза А.М. Василевский совместно с адмиралом Балтийского флота В.Ф. Трибуцем.

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
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© РИА Новости / Георгий Белянин | Перейти в медиабанк

Войска фронта впервые столкнулись с таким укреплением, как современная крепость и крупный немецкий город одновременно.

Советские войска вступают в Кенигсберг

Войска фронта впервые столкнулись с таким укреплением, как современная крепость и крупный немецкий город одновременно.

© РИА Новости / Георгий Белянин
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6 из 13
© РИА Новости / Сергей Косырев | Перейти в медиабанк

Территория Кёнигсберга составляла около 200 кв. км и представляла собой сложную систему фортификационных сооружений, которые обеспечивали возможность ведения длительной обороны.

Освобождение города Кенигсберг 9 апреля 1945 года

Территория Кёнигсберга составляла около 200 кв. км и представляла собой сложную систему фортификационных сооружений, которые обеспечивали возможность ведения длительной обороны.

© РИА Новости / Сергей Косырев
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© РИА Новости / Михаил Савин | Перейти в медиабанк

Существовало 3 кольца обороны.

Советские воины 3-го Белорусского фронта форсируют реку Преголя в освобожденном Кенигсберге

Существовало 3 кольца обороны.

© РИА Новости / Михаил Савин
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© РИА Новости / Сергей Косырев | Перейти в медиабанк

Значительную помощь наземным войскам оказала в первый день боев авиация.

енигсбергская наступательная операция. 3-й Белорусский фронт. Штурм Кенигсберга

Значительную помощь наземным войскам оказала в первый день боев авиация.

© РИА Новости / Сергей Косырев
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9 из 13
© РИА Новости / Яков Ярин | Перейти в медиабанк

Немецкое командование надеялось, что с помощью фортов войска Красной армии будут остановлены и в город не войдут. Однако не учло силу воздействия артиллерийских ударов на них с земли и бомбовых с воздуха, в результате которых отдельные гарнизоны фортов были вынуждены уже в ходе боя капитулировать.

 Кенигсбергская наступательная операция. Панорама поверженного Кенигсберга

Немецкое командование надеялось, что с помощью фортов войска Красной армии будут остановлены и в город не войдут. Однако не учло силу воздействия артиллерийских ударов на них с земли и бомбовых с воздуха, в результате которых отдельные гарнизоны фортов были вынуждены уже в ходе боя капитулировать.

© РИА Новости / Яков Ярин
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10 из 13
© РИА Новости / Сергей Косырев | Перейти в медиабанк

Последний день штурма, 9 апреля, был самым напряженным. К исходу суток войска противника были разгромлены, рассечены на отдельные группы и вынуждены капитулировать.

Кенигсбергская наступательная операция. Освобождение города Кенигсберг 9 апреля 1945 года

Последний день штурма, 9 апреля, был самым напряженным. К исходу суток войска противника были разгромлены, рассечены на отдельные группы и вынуждены капитулировать.

© РИА Новости / Сергей Косырев
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11 из 13
© РИА Новости / Сергей Косырев | Перейти в медиабанк

Успешное овладение Кёнигсбергом войсками 3-го Белорусского фронта и пленение значительной части 100-тысячного гарнизона города развенчали миф о неприступности немецких крепостей и решающим образом повлияли на дальнейший ход войны.

Войска первой гвардейской дивизии идут в атаку на подступах Кенигсберга

Успешное овладение Кёнигсбергом войсками 3-го Белорусского фронта и пленение значительной части 100-тысячного гарнизона города развенчали миф о неприступности немецких крепостей и решающим образом повлияли на дальнейший ход войны.

© РИА Новости / Сергей Косырев
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© РИА Новости / Сергей Баранов | Перейти в медиабанк

Успех в этой операции позволил командованию Красной армии быстро переключить основную массу сил на новое направление – Земландский полуостров, где враг продолжал упорно сопротивляться.

Кенигсбергская наступательная операция. Колона Красной армии движется по освобожденному городу Кенигсберг

Успех в этой операции позволил командованию Красной армии быстро переключить основную массу сил на новое направление – Земландский полуостров, где враг продолжал упорно сопротивляться.

© РИА Новости / Сергей Баранов
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФотоКенигсбергСССРГерманияВеликая Отечественная война (1941-1945)Социальный навигаторОсвобождение. Путь к Победе
 
 
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