https://ria.ru/20250409/voronezh-2010271269.html

Жителя Воронежа будут судить за госизмену и подготовку теракта в Белгороде

Жителя Воронежа будут судить за госизмену и подготовку теракта в Белгороде - РИА Новости, 09.04.2025

Жителя Воронежа будут судить за госизмену и подготовку теракта в Белгороде

Прокуратура Белгородской области утвердила обвинение против жителя Воронежа Родиона Багирова, обвиняемого в государственной измене, участии в террористической... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:33:00+03:00

2025-04-09T15:33:00+03:00

2025-04-09T15:33:00+03:00

происшествия

россия

белгородская область

белгород

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БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Прокуратура Белгородской области утвердила обвинение против жителя Воронежа Родиона Багирова, обвиняемого в государственной измене, участии в террористической организации и подготовке теракта в Белгороде, дело передано в суд, сообщили в надзорном ведомстве. "В прокуратуре Белгородской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Воронежа Родиона Багирова. Он обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и ношение взрывных устройств в составе организованной группы)", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. По данным следствия, Багиров самостоятельно связался с представителями запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России"*, предложив свои услуги за денежное вознаграждение. Получив от куратора задание, он прибыл в Белгород, извлек из тайника самодельное взрывное устройство и установил его вблизи жилых домов и отдела полиции. Отмечается, что действия Багирова были пресечены правоохранительными органами, взрывное устройство обезврежено. Уголовное дело передано для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250327/peterburg-2007648213.html

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происшествия, россия, белгородская область, белгород