https://ria.ru/20250409/vorobev-2010251157.html

Воробьев: вложенные в промпарки бюджетные средства окупятся за 5 лет

Воробьев: вложенные в промпарки бюджетные средства окупятся за 5 лет - РИА Новости, 09.04.2025

Воробьев: вложенные в промпарки бюджетные средства окупятся за 5 лет

Власти Московской области активно поддерживают открытие как государственных, так и частных индустриальных парков с целью создания привлекательных для местных... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:47:00+03:00

2025-04-09T14:47:00+03:00

2025-04-09T14:49:00+03:00

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Власти Московской области активно поддерживают открытие как государственных, так и частных индустриальных парков с целью создания привлекательных для местных жителей рабочих мест, в том числе за счет привлечения технологичного бизнеса с высокой добавленной стоимостью, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью "Ведомостям". Как отметил Воробьев, Москва, как и любая столица, - очень мощный магнит для жителей окружающих территорий. "Порядка 2 миллионов жителей Подмосковья работают в столице и платят там налоги. Мы в этих условиях стараемся создавать рабочие места, строим современные индустриальные парки - частные и государственные. И поверьте, делаем это в хорошем темпе... Задача инвестблока (правительства - ред.) - чтобы все компании, которые производят овощи в теплицах или варят сыр, производят ракеты, дроны, автомобили, работали у нас в Подмосковье, платили налоги, создавали рабочие места", - пояснил он. В частности, в этом году очередная производственная площадка запущена в Ленинском городском округе, где на 102 гектарах смогут разместиться 5-10 предприятий. Сооружение инфраструктуры там еще не закончено, однако площадка уже раскуплена. "В Раменском и Жуковском мы делаем то же самое. Это стало возможно, потому что модернизированная дорога М5 "Урал" сегодня позволяет в короткое время перевозить и грузы, и рабочую силу. В каждом городе мы стараемся найти территорию, вложить туда деньги - а то, что мы вкладываем, окупается сторицей, как окупилась Дубна", - сказал губернатор. По его словам, в области открываются как государственные, так и частные промпарки. "Частную инициативу мы всегда поддерживали. Но, учитывая спрос, растущие скорости, добавили новых площадок. В государственные парки мы сами подводим инфраструктуру — это конкурентное преимущество. Мы сами строим "лайт индастриал". Мы видим, что если вкладываем 10 миллиардов рублей на 100 гектаров, то мы их окупаем в пятилетней перспективе. Это очень эффективно", - сообщил Воробьев. При этом область старается делать ставку на технологичные бизнесы-резиденты с высокой добавленной стоимостью. "Мы не претендуем на "Газпром", чтобы они перенесли штаб-квартиру, но много важных проектов с ними реализуем, в том числе в космосе. "Газпром СПКА" в Щелкове построил производство космических спутников. Мы претендуем на ИТ-компании - например, "Ядро Фаб" в Дубне расширяет производство вычислительной техники. Открываем новые цеха точного литья и сборки высокочастотных приборов, а также строим завод по производству магнитов для ОПК на базе НПП "Исток" во Фрязине. "Росатом" в новом государственном индустриальном парке в Ленинском создаст производство печатных плат, которые будут использоваться в авиастроении, медицине, производстве бытовой техники, а ОКБ "Аэрокосмические системы" планирует построить в ближайшие три года в Дубне завод по производству электрооборудования и гидравлических систем для отечественных самолетов. На базе "Гормаш глобал" в Солнечногорске будут создавать транспорт и добывающую технику для горных работ, буровые установки - сложные и нужные стране машины", - уточнил Воробьев. Он отметил, что положительные результаты работы индустриальных парков в плане создания перспектив для жителей и пополнения бюджета области были особенно заметны на фоне притока иностранных инвестиций. "И с Китаем [работали], и с Турцией, и с Вьетнамом, и с Белоруссией, и с Узбекистаном... Китай пришел в Ленинский и Дмитровский городские округа. Мы крутим педали и видим результаты: поэтому наш бюджет растет", - сказал Воробьев. При этом большинство иностранных инвесторов остались работать в области, но сейчас превалируют инвесторы из России. "Сегодня чаще впереди инвесторы из России, за которыми компетенции, капитал и все, что необходимо для успеха. Это молодые ребята в возрасте 35+, наверное, потому что, видимо, до 30 лет еще учатся и занимаются какими-то более локальными делами, торговлей. А вот в возрасте 35+ мы видим серьезных ребят с инженерным образованием, с желанием реализовать свой проект.... И нас это, безусловно, радует. И заставляет особое внимание уделять модернизации колледжей", - рассказал Воробьев "Ведомостям". По его словам, поддержка со стороны подмосковных властей в создании предприятий в различных сферах вызвала и обратный поток работников и потребителей из Москвы. "Есть и обратная история, когда к нам ездят из Москвы: учить и учиться, лечить и лечиться. Работать и отдыхать... Едут те, кто обладает компетенциями для работы на наших заводах - "Роскосмоса", ВПК, перерабатывающих производствах. Вы знаете, что экономика Подмосковья имеет свою особенность - здесь нет нефти и газа. Она очень диверсифицированная: примерно четверть - торговля, четверть - логистика, транспорт, IT. Все, что касается перерабатывающей промышленности и стройки, - тоже примерно где-то 24%", - резюмировал Воробьев.

https://ria.ru/20250331/stadion-2008471823.html

https://ria.ru/20250326/vorobev-2007540684.html

https://ria.ru/20250325/podmoskove-2007198959.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье)