https://ria.ru/20250409/volgograd-2010156894.html

В аэропорту Волгограда задержали десять рейсов

В аэропорту Волгограда задержали десять рейсов - РИА Новости, 09.04.2025

В аэропорту Волгограда задержали десять рейсов

Десять рейсов на вылет и прилет задерживается в аэропорту Волгограда, работа которого была временно приостановлена, следует из информации на онлайн-табло... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:28:00+03:00

2025-04-09T08:28:00+03:00

2025-04-09T10:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

волгоград

новосибирск

москва

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ВОЛГОГРАД, 9 апр – РИА Новости. Десять рейсов на вылет и прилет задерживается в аэропорту Волгограда, работа которого была временно приостановлена, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани. Накануне вечером Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда, ограничения были сняты в среду в 7.05. По данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются пять рейсов в Новосибирск и Москву и столько же в обратном направлении.

https://ria.ru/20250409/pvo-2010150294.html

волгоград

новосибирск

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

волгоград, новосибирск, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество