https://ria.ru/20250409/volgograd-2010156894.html
В аэропорту Волгограда задержали десять рейсов
В аэропорту Волгограда задержали десять рейсов - РИА Новости, 09.04.2025
В аэропорту Волгограда задержали десять рейсов
Десять рейсов на вылет и прилет задерживается в аэропорту Волгограда, работа которого была временно приостановлена, следует из информации на онлайн-табло... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:28:00+03:00
2025-04-09T08:28:00+03:00
2025-04-09T10:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоград
новосибирск
москва
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ВОЛГОГРАД, 9 апр – РИА Новости. Десять рейсов на вылет и прилет задерживается в аэропорту Волгограда, работа которого была временно приостановлена, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани. Накануне вечером Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда, ограничения были сняты в среду в 7.05. По данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются пять рейсов в Новосибирск и Москву и столько же в обратном направлении.
https://ria.ru/20250409/pvo-2010150294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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волгоград, новосибирск, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Специальная военная операция на Украине, Волгоград, Новосибирск, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Волгограда задержали десять рейсов
В аэропорту Волгограда задерживаются десять рейсов из-за введенных ограничений