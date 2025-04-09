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В аэропорту Волгограда задержали десять рейсов - РИА Новости, 09.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:28 09.04.2025 (обновлено: 10:40 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/volgograd-2010156894.html
В аэропорту Волгограда задержали десять рейсов
В аэропорту Волгограда задержали десять рейсов - РИА Новости, 09.04.2025
В аэропорту Волгограда задержали десять рейсов
Десять рейсов на вылет и прилет задерживается в аэропорту Волгограда, работа которого была временно приостановлена, следует из информации на онлайн-табло... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:28:00+03:00
2025-04-09T10:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоград
новосибирск
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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ВОЛГОГРАД, 9 апр – РИА Новости. Десять рейсов на вылет и прилет задерживается в аэропорту Волгограда, работа которого была временно приостановлена, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани. Накануне вечером Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда, ограничения были сняты в среду в 7.05. По данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются пять рейсов в Новосибирск и Москву и столько же в обратном направлении.
https://ria.ru/20250409/pvo-2010150294.html
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волгоград, новосибирск, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Специальная военная операция на Украине, Волгоград, Новосибирск, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Волгограда задержали десять рейсов

В аэропорту Волгограда задерживаются десять рейсов из-за введенных ограничений

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗдание терминала в международном аэропорту Волгограда
Здание терминала в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Здание терминала в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 9 апр – РИА Новости. Десять рейсов на вылет и прилет задерживается в аэропорту Волгограда, работа которого была временно приостановлена, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.
Накануне вечером Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда, ограничения были сняты в среду в 7.05.
По данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются пять рейсов в Новосибирск и Москву и столько же в обратном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВолгоградНовосибирскМоскваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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