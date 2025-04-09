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В Воронежской области предложили защищать женщин от склонения к абортам - РИА Новости, 09.04.2025
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17:49 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/vlasti-2010319461.html
В Воронежской области предложили защищать женщин от склонения к абортам
В Воронежской области предложили защищать женщин от склонения к абортам - РИА Новости, 09.04.2025
В Воронежской области предложили защищать женщин от склонения к абортам
Законопроект о защите женщин от склонения к абортам разработали в Воронежской области, он поступит на рассмотрение депутатам региональной думы, сообщил... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:49:00+03:00
2025-04-09T17:49:00+03:00
общество
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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РЯЗАНЬ, 9 апр - РИА Новости. Законопроект о защите женщин от склонения к абортам разработали в Воронежской области, он поступит на рассмотрение депутатам региональной думы, сообщил губернатор Александр Гусев. "Усилим профилактику абортов по нескольким направлениям. Проведем тренинги и семинары для медиков, чтобы помочь женщинам принимать осознанное решение о материнстве, подготовим материалы о мерах поддержки беременных и семей с детьми… Также мы разработали региональный закон о защите женщин от склонения к аборту. Его скоро рассмотрят депутаты областной думы", - написал Гусев в своем Telegram-канале. Он отметил, что в 2024 году 1400 жительниц региона хотели прервать беременность. Из них только 36% сохранили ребенка. По данным пресс-службы правительства региона, разработаны проекты региональных законов о защите беременных женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности и о внесении изменений в областной закон об административных правонарушениях. Предлагается установить ответственность за склонение женщины к аборту, уточняется на официальном портале органов власти региона.
https://ria.ru/20250314/minzdrav-2005125682.html
воронежская область
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общество, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Общество, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области предложили защищать женщин от склонения к абортам

В Воронежской области разработали закон о защите женщин от склонения к абортам

© Depositphotos.com / AndrewLozovyiБеременная женщина с витаминами
Беременная женщина с витаминами - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
Беременная женщина с витаминами. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 9 апр - РИА Новости. Законопроект о защите женщин от склонения к абортам разработали в Воронежской области, он поступит на рассмотрение депутатам региональной думы, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Усилим профилактику абортов по нескольким направлениям. Проведем тренинги и семинары для медиков, чтобы помочь женщинам принимать осознанное решение о материнстве, подготовим материалы о мерах поддержки беременных и семей с детьми… Также мы разработали региональный закон о защите женщин от склонения к аборту. Его скоро рассмотрят депутаты областной думы", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в 2024 году 1400 жительниц региона хотели прервать беременность. Из них только 36% сохранили ребенка.
По данным пресс-службы правительства региона, разработаны проекты региональных законов о защите беременных женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности и о внесении изменений в областной закон об административных правонарушениях. Предлагается установить ответственность за склонение женщины к аборту, уточняется на официальном портале органов власти региона.
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ОбществоВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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