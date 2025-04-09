Сийярто раскритиковал ответные пошлины ЕС на товары из США
Сийярто сравнил ответные пошлины ЕС на американские товары с самострелом
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 апр - РИА Новости. Венгрия единственной из стран ЕС проголосовала против ответных пошлин ЕС на американские товары, поскольку если человеку прострелили одну ногу, не лучшим решением будет в ответ прострелить себе вторую, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Венгрия сегодня проголосовала против инициативы ЕК ввести ответные пошлины против США. Мы были единственной страной ЕС, кто проголосовал против. И мы сделали это, потому что если человеку стреляют в ногу, не лучшим решением будет ему самому прострелить себе вторую", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Он подчеркнул, что введение ответных санкций было бы "худшим ответным решением", поскольку это вызовет резкий рост цен в Европе.
Правильнее было бы провести переговоры с США, причем начинать надо было до введения американских пошлин, отметил Сийярто.
После введения США новых пошлин на иностранные товары, в том числе из Европы, объем пошлин на товары из ЕС, поставляемые на американский рынок, может вырасти в 11 раз - с семи миллиардов до 80 миллиардов евро. Пошлины ударят по значительной части экспорта ЕС. Фактически, будет затронут экспорт из Евросоюза на 380 миллиардов, а это около 70% от всего экспорта, он столкнется с пошлинами в 20-25%.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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