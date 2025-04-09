Рейтинг@Mail.ru
Сийярто раскритиковал ответные пошлины ЕС на товары из США - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 09.04.2025 (обновлено: 19:22 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/vengrija-2010336156.html
Сийярто раскритиковал ответные пошлины ЕС на товары из США
Сийярто раскритиковал ответные пошлины ЕС на товары из США - РИА Новости, 09.04.2025
Сийярто раскритиковал ответные пошлины ЕС на товары из США
Венгрия единственной из стран ЕС проголосовала против ответных пошлин ЕС на американские товары, поскольку если человеку прострелили одну ногу, не лучшим... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T19:20:00+03:00
2025-04-09T19:22:00+03:00
сша
европа
венгрия
петер сийярто
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007748519_0:0:1521:856_1920x0_80_0_0_73f3095f7d6928492a2c9f8897b4b478.jpg
БУДАПЕШТ, 9 апр - РИА Новости. Венгрия единственной из стран ЕС проголосовала против ответных пошлин ЕС на американские товары, поскольку если человеку прострелили одну ногу, не лучшим решением будет в ответ прострелить себе вторую, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее ЕК сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду утвердили контрмеры в ответ на введение США пошлин в размере 25% на импорт алюминия и стали. "Венгрия сегодня проголосовала против инициативы ЕК ввести ответные пошлины против США. Мы были единственной страной ЕС, кто проголосовал против. И мы сделали это, потому что если человеку стреляют в ногу, не лучшим решением будет ему самому прострелить себе вторую", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Он подчеркнул, что введение ответных санкций было бы "худшим ответным решением", поскольку это вызовет резкий рост цен в Европе. Правильнее было бы провести переговоры с США, причем начинать надо было до введения американских пошлин, отметил Сийярто. После введения США новых пошлин на иностранные товары, в том числе из Европы, объем пошлин на товары из ЕС, поставляемые на американский рынок, может вырасти в 11 раз - с семи миллиардов до 80 миллиардов евро. Пошлины ударят по значительной части экспорта ЕС. Фактически, будет затронут экспорт из Евросоюза на 380 миллиардов, а это около 70% от всего экспорта, он столкнется с пошлинами в 20-25%. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009863841.html
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009875930.html
сша
европа
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007748519_57:0:1465:1056_1920x0_80_0_0_d1f667f5a3ac832226f63cdf1e376484.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, европа, венгрия, петер сийярто, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Европа, Венгрия, Петер Сийярто, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Сийярто раскритиковал ответные пошлины ЕС на товары из США

Сийярто сравнил ответные пошлины ЕС на американские товары с самострелом

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 9 апр - РИА Новости. Венгрия единственной из стран ЕС проголосовала против ответных пошлин ЕС на американские товары, поскольку если человеку прострелили одну ногу, не лучшим решением будет в ответ прострелить себе вторую, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Ранее ЕК сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду утвердили контрмеры в ответ на введение США пошлин в размере 25% на импорт алюминия и стали.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка в рамках Петербургского международного газового форума - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Сийярто заявил об одной стране ЕС, предложившей отложить пошлины против США
7 апреля, 17:25
"Венгрия сегодня проголосовала против инициативы ЕК ввести ответные пошлины против США. Мы были единственной страной ЕС, кто проголосовал против. И мы сделали это, потому что если человеку стреляют в ногу, не лучшим решением будет ему самому прострелить себе вторую", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Он подчеркнул, что введение ответных санкций было бы "худшим ответным решением", поскольку это вызовет резкий рост цен в Европе.
Правильнее было бы провести переговоры с США, причем начинать надо было до введения американских пошлин, отметил Сийярто.
После введения США новых пошлин на иностранные товары, в том числе из Европы, объем пошлин на товары из ЕС, поставляемые на американский рынок, может вырасти в 11 раз - с семи миллиардов до 80 миллиардов евро. Пошлины ударят по значительной части экспорта ЕС. Фактически, будет затронут экспорт из Евросоюза на 380 миллиардов, а это около 70% от всего экспорта, он столкнется с пошлинами в 20-25%.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В ЕС никто не хочет торговой войны с США, заявил Сийярто
7 апреля, 17:58
 
СШАЕвропаВенгрияПетер СийяртоДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала