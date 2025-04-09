https://ria.ru/20250409/vengrija-2010336156.html

Сийярто раскритиковал ответные пошлины ЕС на товары из США

Сийярто раскритиковал ответные пошлины ЕС на товары из США - РИА Новости, 09.04.2025

Сийярто раскритиковал ответные пошлины ЕС на товары из США

Венгрия единственной из стран ЕС проголосовала против ответных пошлин ЕС на американские товары, поскольку если человеку прострелили одну ногу, не лучшим... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T19:20:00+03:00

2025-04-09T19:20:00+03:00

2025-04-09T19:22:00+03:00

сша

европа

венгрия

петер сийярто

дональд трамп

евросоюз

еврокомиссия

введение трампом пошлин на импорт

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БУДАПЕШТ, 9 апр - РИА Новости. Венгрия единственной из стран ЕС проголосовала против ответных пошлин ЕС на американские товары, поскольку если человеку прострелили одну ногу, не лучшим решением будет в ответ прострелить себе вторую, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее ЕК сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду утвердили контрмеры в ответ на введение США пошлин в размере 25% на импорт алюминия и стали. "Венгрия сегодня проголосовала против инициативы ЕК ввести ответные пошлины против США. Мы были единственной страной ЕС, кто проголосовал против. И мы сделали это, потому что если человеку стреляют в ногу, не лучшим решением будет ему самому прострелить себе вторую", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Он подчеркнул, что введение ответных санкций было бы "худшим ответным решением", поскольку это вызовет резкий рост цен в Европе. Правильнее было бы провести переговоры с США, причем начинать надо было до введения американских пошлин, отметил Сийярто. После введения США новых пошлин на иностранные товары, в том числе из Европы, объем пошлин на товары из ЕС, поставляемые на американский рынок, может вырасти в 11 раз - с семи миллиардов до 80 миллиардов евро. Пошлины ударят по значительной части экспорта ЕС. Фактически, будет затронут экспорт из Евросоюза на 380 миллиардов, а это около 70% от всего экспорта, он столкнется с пошлинами в 20-25%. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009863841.html

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009875930.html

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сша, европа, венгрия, петер сийярто, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире