https://ria.ru/20250409/ubiystvo-2010271438.html

В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в убийстве мальчика

В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в убийстве мальчика - РИА Новости, 09.04.2025

В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в убийстве мальчика

Задержан подросток, подозреваемый в убийстве мальчика в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:34:00+03:00

2025-04-09T15:34:00+03:00

2025-04-09T15:39:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Задержан подросток, подозреваемый в убийстве мальчика в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции.Ранее прокуратура Московской области сообщала, что в Дмитровском городском округе 14-летний подросток с ножом напал на 10-летнего мальчика, ребенок погиб. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве."В результате оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудниками полиции на станции Икша подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался 14-летний местный житель", - говорится в сообщении полиции.

https://ria.ru/20241018/ekaterinburg-1978682237.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье)