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В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в убийстве мальчика
В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в убийстве мальчика - РИА Новости, 09.04.2025
В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в убийстве мальчика
Задержан подросток, подозреваемый в убийстве мальчика в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:34:00+03:00
2025-04-09T15:34:00+03:00
2025-04-09T15:39:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Задержан подросток, подозреваемый в убийстве мальчика в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции.Ранее прокуратура Московской области сообщала, что в Дмитровском городском округе 14-летний подросток с ножом напал на 10-летнего мальчика, ребенок погиб. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве."В результате оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудниками полиции на станции Икша подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался 14-летний местный житель", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20241018/ekaterinburg-1978682237.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в убийстве мальчика
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве 10-летнего мальчика подростка