Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в убийстве мальчика - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 09.04.2025 (обновлено: 15:39 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/ubiystvo-2010271438.html
В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в убийстве мальчика
В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в убийстве мальчика - РИА Новости, 09.04.2025
В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в убийстве мальчика
Задержан подросток, подозреваемый в убийстве мальчика в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:34:00+03:00
2025-04-09T15:39:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Задержан подросток, подозреваемый в убийстве мальчика в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции.Ранее прокуратура Московской области сообщала, что в Дмитровском городском округе 14-летний подросток с ножом напал на 10-летнего мальчика, ребенок погиб. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве."В результате оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудниками полиции на станции Икша подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался 14-летний местный житель", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20241018/ekaterinburg-1978682237.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в убийстве мальчика

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве 10-летнего мальчика подростка

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Задержан подросток, подозреваемый в убийстве мальчика в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции.
Ранее прокуратура Московской области сообщала, что в Дмитровском городском округе 14-летний подросток с ножом напал на 10-летнего мальчика, ребенок погиб. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудниками полиции на станции Икша подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался 14-летний местный житель", - говорится в сообщении полиции.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В Екатеринбурге подростка обвинили в убийстве девушки, матери и собаки
18 октября 2024, 11:42
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала