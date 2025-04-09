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Житель Омской области убил сожительницу и покончил с собой - РИА Новости, 09.04.2025
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15:19 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/ubiystvo-2010265430.html
Житель Омской области убил сожительницу и покончил с собой
Житель Омской области убил сожительницу и покончил с собой - РИА Новости, 09.04.2025
Житель Омской области убил сожительницу и покончил с собой
Житель деревни Чапаево Омской области в порыве ревности убил сожительницу, а затем покончил жизнь самоубийством, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:19:00+03:00
2025-04-09T15:19:00+03:00
происшествия
омская область
россия
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ОМСК, 9 апр - РИА Новости. Житель деревни Чапаево Омской области в порыве ревности убил сожительницу, а затем покончил жизнь самоубийством, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону. Преступление произошло в одном из частных домов в деревне Чапаево Колосовского района Омской области. Родственники обнаружили там тела 48-летней женщины и ее 43-летнего сожителя. "По предварительным данным, полученным в результате проведения осмотра места происшествия, допросов и других следственных действий, мужчина на почве ревности убил свою сожительницу, после чего свел счеты с жизнью", – говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
https://ria.ru/20241126/ubiystvo-1985709357.html
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происшествия, омская область, россия
Происшествия, Омская область, Россия
Житель Омской области убил сожительницу и покончил с собой

Житель омской деревни Чапаево из ревности убил сожительницу и покончил с собой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ОМСК, 9 апр - РИА Новости. Житель деревни Чапаево Омской области в порыве ревности убил сожительницу, а затем покончил жизнь самоубийством, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону.
Преступление произошло в одном из частных домов в деревне Чапаево Колосовского района Омской области. Родственники обнаружили там тела 48-летней женщины и ее 43-летнего сожителя.
"По предварительным данным, полученным в результате проведения осмотра места происшествия, допросов и других следственных действий, мужчина на почве ревности убил свою сожительницу, после чего свел счеты с жизнью", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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