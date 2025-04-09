https://ria.ru/20250409/ubiystvo-2010265430.html

Житель Омской области убил сожительницу и покончил с собой

Житель Омской области убил сожительницу и покончил с собой - РИА Новости, 09.04.2025

Житель Омской области убил сожительницу и покончил с собой

Житель деревни Чапаево Омской области в порыве ревности убил сожительницу, а затем покончил жизнь самоубийством, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:19:00+03:00

2025-04-09T15:19:00+03:00

2025-04-09T15:19:00+03:00

происшествия

омская область

россия

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ОМСК, 9 апр - РИА Новости. Житель деревни Чапаево Омской области в порыве ревности убил сожительницу, а затем покончил жизнь самоубийством, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону. Преступление произошло в одном из частных домов в деревне Чапаево Колосовского района Омской области. Родственники обнаружили там тела 48-летней женщины и ее 43-летнего сожителя. "По предварительным данным, полученным в результате проведения осмотра места происшествия, допросов и других следственных действий, мужчина на почве ревности убил свою сожительницу, после чего свел счеты с жизнью", – говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

https://ria.ru/20241126/ubiystvo-1985709357.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, россия