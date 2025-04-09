https://ria.ru/20250409/turtsija-2010348912.html

Турция не настроена на конфликт с Израилем в Сирии, заявил Фидан

Турция не настроена на конфликт с Израилем в Сирии, заявил Фидан - РИА Новости, 09.04.2025

Турция не настроена на конфликт с Израилем в Сирии, заявил Фидан

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара не настроена на конфликт с Израилем в Сирии. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T21:46:00+03:00

2025-04-09T21:46:00+03:00

2025-04-09T21:46:00+03:00

в мире

сирия

израиль

турция

биньямин нетаньяху

хакан фидан

исраэль кац

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893462326_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_a71631994063e01c6fe8340e650fd6fb.jpg

АНКАРА, 9 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара не настроена на конфликт с Израилем в Сирии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что обратится к США, если понадобятся посреднические усилия в урегулировании потенциального конфликта с Турцией на территории Сирии. Ранее власти Израиля неоднократно заявляли, что не допустят появления каких-либо вооруженных формирований на юге Сирии. ВВС Израиля в последние месяцы неоднократно атаковали военную инфраструктуру на сирийской территории. "Мы не настроены на конфликт ни с Израилем, ни с любой страной в Сирии", - заявил глава турецкой дипломатии в интервью CNN Türk. При этом Фидан отметил, что Анкара не будет "просто наблюдать" за действиями, которые наносят ущерб безопасности "и Сирии, и Израиля". Ранее глава МИД Турции заявил, что Израиль действует в Сирии исходя из "политики провокаций", что не соответствует соображениям его собственной безопасности. В ночь на 3 апреля израильская авиация нанесла массированные удары по авиабазам в Хаме и "Т-4" в Хомсе, а также по зданию научно-исследовательского центра в районе Барзе в Дамаске. Также сообщалось об ударах израильской авиации и артиллерии в районе населенного пункта Нава на юге Сирии. По данным источников израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ", одна из целей этой атаки - передать Турции сигнал о недопустимости усиления турецкого военного присутствия в Сирии. МИД Турции назвал Израиль "угрозой региону" на фоне ударов ЦАХАЛ по Сирии. В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер-министр Израиля заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции. Израильский министр обороны Исраэль Кац, в свою очередь, отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот. Нетаньяху тогда же заявлял, что Израиль будет контролировать сирийскую часть хребта Хермон до тех пор, пока не будет найден другой способ обеспечить безопасность на Голанских высотах. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня 1973 года стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходила линия "Альфа".

https://ria.ru/20250312/turtsiya-2004447582.html

https://ria.ru/20250403/izrail-2009020894.html

https://ria.ru/20250409/izrail-2010149962.html

сирия

израиль

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, израиль, турция, биньямин нетаньяху, хакан фидан, исраэль кац, оон