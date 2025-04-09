https://ria.ru/20250409/trevoga-2010136617.html

На Ставрополье объявили опасность атаки беспилотников

На Ставрополье объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.04.2025

На Ставрополье объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T02:01:00+03:00

2025-04-09T02:01:00+03:00

2025-04-09T02:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

ставропольский край

владимир владимиров

безопасность

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. "Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб "112", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ставропольский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ставропольский край, владимир владимиров, безопасность