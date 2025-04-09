https://ria.ru/20250409/svyaz-2010135139.html

Оверчук рассказал, как шли переговоры по мобильной связи с Белоруссией

Оверчук рассказал, как шли переговоры по мобильной связи с Белоруссией - РИА Новости, 09.04.2025

Оверчук рассказал, как шли переговоры по мобильной связи с Белоруссией

Условия, аналогичные договоренностям по мобильной связи с Белоруссией в рамках Союзного государства, хотелось иметь на всем пространстве ЕАЭС, на эту тему... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T01:30:00+03:00

2025-04-09T01:30:00+03:00

2025-04-09T01:30:00+03:00

экономика

технологии

белоруссия

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москва

алексей оверчук

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Условия, аналогичные договоренностям по мобильной связи с Белоруссией в рамках Союзного государства, хотелось иметь на всем пространстве ЕАЭС, на эту тему российской стороной инициированы дискуссии на площадке Евразийской экономической комиссии, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. В соответствии с резолюцией Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, с 1 марта 2025 года абоненту должны предоставляться в роуминге в России и Белоруссии на месяц не менее 300 минут голосовых вызовов (не менее 150 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 150 минут исходящих голосовых вызовов в рамках "домашнего" тарифа при условии включенных в него не менее 150 минут исходящих голосовых вызовов) и до пяти гигабайт включительно по комфортным тарифам, сопоставимым с тарифами в "домашней" сети. "Речь идет о введении мобильными операторами комфортных тарифов, приближенных к условиям домашнего региона. С Белоруссией, прежде чем появились первые ощутимые результаты, переговоры заняли более четырех лет. Зато теперь, приезжая в Белоруссию, приятно видеть заметную разницу в стоимости звонков и мобильного интернета по сравнению с другими странами. Конечно, хочется иметь аналогичные условия на всем пространстве ЕАЭС", - заявил Оверчук в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос, обсуждает ли Россия подобное с другими странами. По его словам, на эту тему российской стороной инициированы дискуссии на площадке Евразийской экономической комиссии. "Сейчас проходим этап, когда не все готовы нас поддержать. Мобильные операторы обеспокоены, что введение тарифов, приближенных к домашнему региону, негативно отразится на их доходах, и стремятся оттянуть решение этого вопроса. Предстоит убедить коллег, что снижение платы за услуги приведет к росту мобильного трафика между нашими странами, который сгенерирует для операторов доход больший, чем они имеют сегодня. Будем вести переговоры, проводить пилотные проекты, находить технические решения, разрабатывать и принимать документы. Процесс длительный, требующий терпения и постоянного неослабевающего внимания. В принципе, так решения и принимаются, но зато в итоге консенсус", - добавил он. Россия и Белоруссия в декабре 2024 года отметили 25-летие подписания договора о создании Союзного государства. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва и Минск успешно реализуют планы развития Союзного государства в ключевых сферах, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве и энергетике. Значительные прогресс достигнут в сфере мобильной связи, с марта текущего года между странами действует комфортный тариф роуминга у операторов, сопоставимый с домашней сетью. В январе вступило в силу соглашение о взаимном признании виз. Осуществляются совместные культурные проекты, в том числе в рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В настоящее время в ЕАЭС помимо России входят Армения, Киргизия, Казахстан и Белоруссия.

https://ria.ru/20250407/mishustin-2009800390.html

https://ria.ru/20250404/soglashenie-2009294122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, белоруссия, россия, москва, алексей оверчук, владимир путин, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия