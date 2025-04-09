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ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 09.04.2025
ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:02:00+03:00
2025-04-09T14:02:00+03:00
2025-04-09T14:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника составили более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кировск, Ямполь Донецкой Народной Республики, Двуречанское Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, боевую бронированную машину Dzik польского производства, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе три западного производства. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Минобороны: ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Запада" за сутки