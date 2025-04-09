https://ria.ru/20250409/svo-2010232595.html

Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение

Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 09.04.2025

Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 300 военнослужащих, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:00:00+03:00

2025-04-09T14:00:00+03:00

2025-04-09T14:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 300 военнослужащих, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Тарасовка, Заря, Плещеевка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 300 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)