https://ria.ru/20250409/svo-2010232595.html
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 09.04.2025
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 300 военнослужащих, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:00:00+03:00
2025-04-09T14:00:00+03:00
2025-04-09T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010017366_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1127b551cfd09c6a3b81ec139f0c541f.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 300 военнослужащих, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Тарасовка, Заря, Плещеевка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 300 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010017366_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_07899ad50db9211db030c5a40a2d1a28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение
ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действий "Юга"