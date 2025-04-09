https://ria.ru/20250409/stavropole-2010171801.html

На Ставрополье отменили опасность атаки беспилотников

На Ставрополье отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.04.2025

На Ставрополье отменили опасность атаки беспилотников

Отбой введенной в ночь на среду опасности атаки БПЛА объявлен в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T10:03:00+03:00

2025-04-09T10:03:00+03:00

2025-04-09T10:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

ставропольский край

владимир владимиров

происшествия

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НАЛЬЧИК, 9 апр – РИА Новости. Отбой введенной в ночь на среду опасности атаки БПЛА объявлен в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал Владимиров. Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами 158 украинских беспилотников, в том числе один над территорией Ставропольского края.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ставропольский край

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Ольга Фомченкова

ставропольский край, владимир владимиров, происшествия