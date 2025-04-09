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На Ставрополье отменили опасность атаки беспилотников
На Ставрополье отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.04.2025
На Ставрополье отменили опасность атаки беспилотников
Отбой введенной в ночь на среду опасности атаки БПЛА объявлен в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:03:00+03:00
2025-04-09T10:03:00+03:00
2025-04-09T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
ставропольский край
владимир владимиров
происшествия
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НАЛЬЧИК, 9 апр – РИА Новости. Отбой введенной в ночь на среду опасности атаки БПЛА объявлен в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал Владимиров. Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами 158 украинских беспилотников, в том числе один над территорией Ставропольского края.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Ставрополье отменили опасность атаки беспилотников
Губернатор Владимиров: в Ставропольском крае отменили опасность атаки БПЛА