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"Делают вид": на Западе раскрыли, как США симулируют недовольство Киевом - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 09.04.2025 (обновлено: 16:08 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/ssha-2010266798.html
"Делают вид": на Западе раскрыли, как США симулируют недовольство Киевом
"Делают вид": на Западе раскрыли, как США симулируют недовольство Киевом - РИА Новости, 09.04.2025
"Делают вид": на Западе раскрыли, как США симулируют недовольство Киевом
США симулируют недовольство якобы неблагодарным киевским режимом, делая вид, что это не Вашингтон получает пользу от конфликта на Украине, заявил американский... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:23:00+03:00
2025-04-09T16:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
россия
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. США симулируют недовольство якобы неблагодарным киевским режимом, делая вид, что это не Вашингтон получает пользу от конфликта на Украине, заявил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в соцсети X."Это война Вашингтона. Так было всегда &lt;…&gt;. США начали эту войну преднамеренно при администрациях Буша-Обамы-Трампа-Байдена, и именно США должны в одностороннем порядке положить ей конец. Вместо этого они делают вид, будто помогают неблагодарному союзнику, а не используют их собственное творение для достижения своих внешнеполитических целей", — отметил он.Аналитик напомнил, что нынешний режим был установлен на Украине именно Вашингтоном, после чего он начал посылать деньги и оружие для опосредованной войны с Россией.Накануне американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют, заявил, что Украина обворовывает Соединенные Штаты, и выразил мнение, что Вашингтону следует "избавиться" от Киева, если Владимир Зеленский не подпишет сделку по недрам.Ранее агентство Bloomberg передавало со ссылкой на источники, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля.Как сообщали украинские СМИ, новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все красные линии, согласованные ранее Украиной и США, лишает Киев части суверенитета и противоречит его планам вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250409/zelenskiy-2010249310.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Россия
"Делают вид": на Западе раскрыли, как США симулируют недовольство Киевом

Берлетик: США симулируют недовольство Киевом, делая вид, что за ним стоят не они

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВизит Зеленского в США
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Визит Зеленского в США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. США симулируют недовольство якобы неблагодарным киевским режимом, делая вид, что это не Вашингтон получает пользу от конфликта на Украине, заявил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в соцсети X.
"Это война Вашингтона. Так было всегда <…>. США начали эту войну преднамеренно при администрациях Буша-Обамы-Трампа-Байдена, и именно США должны в одностороннем порядке положить ей конец. Вместо этого они делают вид, будто помогают неблагодарному союзнику, а не используют их собственное творение для достижения своих внешнеполитических целей", — отметил он.
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Аналитик напомнил, что нынешний режим был установлен на Украине именно Вашингтоном, после чего он начал посылать деньги и оружие для опосредованной войны с Россией.
Накануне американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют, заявил, что Украина обворовывает Соединенные Штаты, и выразил мнение, что Вашингтону следует "избавиться" от Киева, если Владимир Зеленский не подпишет сделку по недрам.
Ранее агентство Bloomberg передавало со ссылкой на источники, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля.
Как сообщали украинские СМИ, новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все красные линии, согласованные ранее Украиной и США, лишает Киев части суверенитета и противоречит его планам вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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