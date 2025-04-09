https://ria.ru/20250409/spetsoperatsiya-2010148831.html

Операторы БПЛА завели беспилотники на 30 километров в тыл ВСУ

Операторы БПЛА завели беспилотники на 30 километров в тыл ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025

Операторы БПЛА завели беспилотники на 30 километров в тыл ВСУ

Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России смогли провести БПЛА на глубину более 30 километров в тыл украинских... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T06:55:00+03:00

2025-04-09T06:55:00+03:00

2025-04-09T06:55:00+03:00

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технологии

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ТОКМАК, 9 апр - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России смогли провести БПЛА на глубину более 30 километров в тыл украинских боевиков в районе города Орехов, это своеобразный рекорд среди БПЛА стрелковых подразделений, рассказали командиры подразделения беспилотников. "Недавно нам удалось совершить полет на рекордную дистанцию. Более 30 километров. Это плод наших технических решений. Мы уже смогли преодолеть систему РЭБ (радиоэлектронной борьбы) противника по линии боевого соприкосновения и теперь можем залетать в абсолютно глухой тыл. Работаем первоочередно по логистике ищем артиллерию, РСЗО и, может быть, что-то поинтересней", - рассказал РИА Новости командир отделения взвода БПЛА с позывным "Москва". Командир взвода БПЛА с позывным "Грибник" отметил, что такой результат позволит в дальнейшем увеличить дальность полётов и значительно усложнить ситуацию для противника. "Полёт выполнял мой взвод, это продукт коллективного труда. Это как технические решения, так и выбор позиции... на нашем направлении мы первые", - рассказал РИА Новости "Грибник".

https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия