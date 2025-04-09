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Операторы БПЛА завели беспилотники на 30 километров в тыл ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025
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06:55 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/spetsoperatsiya-2010148831.html
Операторы БПЛА завели беспилотники на 30 километров в тыл ВСУ
Операторы БПЛА завели беспилотники на 30 километров в тыл ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025
Операторы БПЛА завели беспилотники на 30 километров в тыл ВСУ
Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России смогли провести БПЛА на глубину более 30 километров в тыл украинских... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T06:55:00+03:00
2025-04-09T06:55:00+03:00
безопасность
технологии
россия
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ТОКМАК, 9 апр - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России смогли провести БПЛА на глубину более 30 километров в тыл украинских боевиков в районе города Орехов, это своеобразный рекорд среди БПЛА стрелковых подразделений, рассказали командиры подразделения беспилотников. "Недавно нам удалось совершить полет на рекордную дистанцию. Более 30 километров. Это плод наших технических решений. Мы уже смогли преодолеть систему РЭБ (радиоэлектронной борьбы) противника по линии боевого соприкосновения и теперь можем залетать в абсолютно глухой тыл. Работаем первоочередно по логистике ищем артиллерию, РСЗО и, может быть, что-то поинтересней", - рассказал РИА Новости командир отделения взвода БПЛА с позывным "Москва". Командир взвода БПЛА с позывным "Грибник" отметил, что такой результат позволит в дальнейшем увеличить дальность полётов и значительно усложнить ситуацию для противника. "Полёт выполнял мой взвод, это продукт коллективного труда. Это как технические решения, так и выбор позиции... на нашем направлении мы первые", - рассказал РИА Новости "Грибник".
https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html
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безопасность, технологии, россия
Безопасность, Технологии, Россия
Операторы БПЛА завели беспилотники на 30 километров в тыл ВСУ

Операторы FPV-дронов провели БПЛА на 30 километров в тыл ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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ТОКМАК, 9 апр - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России смогли провести БПЛА на глубину более 30 километров в тыл украинских боевиков в районе города Орехов, это своеобразный рекорд среди БПЛА стрелковых подразделений, рассказали командиры подразделения беспилотников.
"Недавно нам удалось совершить полет на рекордную дистанцию. Более 30 километров. Это плод наших технических решений. Мы уже смогли преодолеть систему РЭБ (радиоэлектронной борьбы) противника по линии боевого соприкосновения и теперь можем залетать в абсолютно глухой тыл. Работаем первоочередно по логистике ищем артиллерию, РСЗО и, может быть, что-то поинтересней", - рассказал РИА Новости командир отделения взвода БПЛА с позывным "Москва".
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8 апреля, 15:13
Командир взвода БПЛА с позывным "Грибник" отметил, что такой результат позволит в дальнейшем увеличить дальность полётов и значительно усложнить ситуацию для противника.
"Полёт выполнял мой взвод, это продукт коллективного труда. Это как технические решения, так и выбор позиции... на нашем направлении мы первые", - рассказал РИА Новости "Грибник".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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