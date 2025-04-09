https://ria.ru/20250409/soglashenie-2010231957.html

СМИ: ХДС/ХСС и СДПГ договорились о коалиционном соглашении

СМИ: ХДС/ХСС и СДПГ договорились о коалиционном соглашении - РИА Новости, 09.04.2025

СМИ: ХДС/ХСС и СДПГ договорились о коалиционном соглашении

Блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократам (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:58:00+03:00

2025-04-09T13:58:00+03:00

2025-04-09T13:58:00+03:00

в мире

германия

фридрих мерц

хдс/хсс

bild

левая (партия)

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БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократам (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства Германии, сообщает газета Bild. По данным издания, партии представят документ в течение дня. Ранее издание сообщило, что социал-демократы назначат министра обороны, а ХДС/ХСС – министра иностранных дел для нового правительства ФРГ. "Блок и СДПГ договорились о коалиционном соглашении. Партии планируют представить документ в среду", - пишет Bild. Ранее глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил намерение сформировать новое правительство к Пасхе, которую в этом году в стране будут отмечать 20 апреля. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://ria.ru/20250409/sdpg-2010231001.html

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в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, bild, левая (партия)