https://ria.ru/20250409/shos-2010178229.html

Губернатор Омской области Хоценко анонсировал участие в форуме ШОС

Губернатор Омской области Хоценко анонсировал участие в форуме ШОС - РИА Новости, 09.04.2025

Губернатор Омской области Хоценко анонсировал участие в форуме ШОС

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что на Международном форуме устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T10:35:00+03:00

2025-04-09T10:35:00+03:00

2025-04-09T11:48:00+03:00

омская область

омск

белоруссия

виталий хоценко

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867310906_0:40:1080:648_1920x0_80_0_0_679a0a7d21091ac0d70c0d60b0f2026e.jpg

ОМСК, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что на Международном форуме устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет представлена стратегия достижения целей устойчивого развития региона, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области. Форум объединит в Омске представителей шести стран. Регион станет центром притяжения для экспертов и лидеров в области устойчивого развития, представителей органов власти, бизнеса, научного сообщества и молодежи стран ШОС. Ожидается участие представителей Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Китая и Индии. "На форуме планируется обсудить вопросы перехода к низкоуглеродной экономике, ESG-рейтингования, "зеленого" развития, реализации национальных проектов, роли бизнеса в территориальном развитии. Кроме того, состоится интерактивная сессия для молодежи. По словам Хоценко, будет представлена стратегия достижения целей устойчивого развития в Омской области. Это уникальный документ, где впервые в стране прописаны конкретные действия по каждой цели, установленной Генеральной ассамблеей ООН", - написали в пресс-службе. Мероприятие откроется круглыми столами участников форума. Особое внимание будет уделено вовлечению молодежи в проекты устойчивого развития и использованию инновационных технологий. Во второй половине дня состоится обсуждение национальных проектов. Форум завершится пленарным заседанием "ШОС 2030: путь к устойчивому развитию". Подробная программа и регистрация на официальном сайте форума. ESG - это международные принципы устойчивого развития государственной и коммерческой деятельности, которые строятся на ответственном отношении к окружающей среде (environment), высокой социальной ответственности (social) и эффективном управлении (governance).

https://ria.ru/20250403/ekonomika-2009025946.html

омск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

омск, белоруссия, виталий хоценко, шос