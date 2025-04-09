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Губернатор Омской области Хоценко анонсировал участие в форуме ШОС - РИА Новости, 09.04.2025
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Омская область
 
10:35 09.04.2025 (обновлено: 11:48 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/shos-2010178229.html
Губернатор Омской области Хоценко анонсировал участие в форуме ШОС
Губернатор Омской области Хоценко анонсировал участие в форуме ШОС - РИА Новости, 09.04.2025
Губернатор Омской области Хоценко анонсировал участие в форуме ШОС
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что на Международном форуме устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:35:00+03:00
2025-04-09T11:48:00+03:00
омская область
омск
белоруссия
виталий хоценко
шос
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ОМСК, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что на Международном форуме устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет представлена стратегия достижения целей устойчивого развития региона, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области. Форум объединит в Омске представителей шести стран. Регион станет центром притяжения для экспертов и лидеров в области устойчивого развития, представителей органов власти, бизнеса, научного сообщества и молодежи стран ШОС. Ожидается участие представителей Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Китая и Индии. "На форуме планируется обсудить вопросы перехода к низкоуглеродной экономике, ESG-рейтингования, "зеленого" развития, реализации национальных проектов, роли бизнеса в территориальном развитии. Кроме того, состоится интерактивная сессия для молодежи. По словам Хоценко, будет представлена стратегия достижения целей устойчивого развития в Омской области. Это уникальный документ, где впервые в стране прописаны конкретные действия по каждой цели, установленной Генеральной ассамблеей ООН", - написали в пресс-службе. Мероприятие откроется круглыми столами участников форума. Особое внимание будет уделено вовлечению молодежи в проекты устойчивого развития и использованию инновационных технологий. Во второй половине дня состоится обсуждение национальных проектов. Форум завершится пленарным заседанием "ШОС 2030: путь к устойчивому развитию". Подробная программа и регистрация на официальном сайте форума. ESG - это международные принципы устойчивого развития государственной и коммерческой деятельности, которые строятся на ответственном отношении к окружающей среде (environment), высокой социальной ответственности (social) и эффективном управлении (governance).
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омск, белоруссия, виталий хоценко, шос
Омская область , Омск, Белоруссия, Виталий Хоценко, ШОС
Губернатор Омской области Хоценко анонсировал участие в форуме ШОС

Губернатор Омской области Хоценко анонсировал участие в Международном форуме ШОС

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Виталий Хоценко
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ОМСК, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что на Международном форуме устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет представлена стратегия достижения целей устойчивого развития региона, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области.
Форум объединит в Омске представителей шести стран. Регион станет центром притяжения для экспертов и лидеров в области устойчивого развития, представителей органов власти, бизнеса, научного сообщества и молодежи стран ШОС. Ожидается участие представителей Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Китая и Индии.
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Решетников и Хоценко обсудили вопросы развития Омской области
3 апреля, 07:21
"На форуме планируется обсудить вопросы перехода к низкоуглеродной экономике, ESG-рейтингования, "зеленого" развития, реализации национальных проектов, роли бизнеса в территориальном развитии. Кроме того, состоится интерактивная сессия для молодежи. По словам Хоценко, будет представлена стратегия достижения целей устойчивого развития в Омской области. Это уникальный документ, где впервые в стране прописаны конкретные действия по каждой цели, установленной Генеральной ассамблеей ООН", - написали в пресс-службе.
Мероприятие откроется круглыми столами участников форума. Особое внимание будет уделено вовлечению молодежи в проекты устойчивого развития и использованию инновационных технологий. Во второй половине дня состоится обсуждение национальных проектов. Форум завершится пленарным заседанием "ШОС 2030: путь к устойчивому развитию". Подробная программа и регистрация на официальном сайте форума.
ESG - это международные принципы устойчивого развития государственной и коммерческой деятельности, которые строятся на ответственном отношении к окружающей среде (environment), высокой социальной ответственности (social) и эффективном управлении (governance).
 
Омская областьОмскБелоруссияВиталий ХоценкоШОС
 
 
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