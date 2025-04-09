Губернатор Омской области Хоценко анонсировал участие в форуме ШОС
Губернатор Омской области Хоценко анонсировал участие в Международном форуме ШОС
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиВиталий Хоценко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Виталий Хоценко
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ОМСК, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что на Международном форуме устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет представлена стратегия достижения целей устойчивого развития региона, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области.
Форум объединит в Омске представителей шести стран. Регион станет центром притяжения для экспертов и лидеров в области устойчивого развития, представителей органов власти, бизнеса, научного сообщества и молодежи стран ШОС. Ожидается участие представителей Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Китая и Индии.
"На форуме планируется обсудить вопросы перехода к низкоуглеродной экономике, ESG-рейтингования, "зеленого" развития, реализации национальных проектов, роли бизнеса в территориальном развитии. Кроме того, состоится интерактивная сессия для молодежи. По словам Хоценко, будет представлена стратегия достижения целей устойчивого развития в Омской области. Это уникальный документ, где впервые в стране прописаны конкретные действия по каждой цели, установленной Генеральной ассамблеей ООН", - написали в пресс-службе.
Мероприятие откроется круглыми столами участников форума. Особое внимание будет уделено вовлечению молодежи в проекты устойчивого развития и использованию инновационных технологий. Во второй половине дня состоится обсуждение национальных проектов. Форум завершится пленарным заседанием "ШОС 2030: путь к устойчивому развитию". Подробная программа и регистрация на официальном сайте форума.
ESG - это международные принципы устойчивого развития государственной и коммерческой деятельности, которые строятся на ответственном отношении к окружающей среде (environment), высокой социальной ответственности (social) и эффективном управлении (governance).