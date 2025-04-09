https://ria.ru/20250409/rostov-2010199373.html
В Ростовской области нашли заключенных, сбежавших во время работы на заводе
В Ростовской области нашли заключенных, сбежавших во время работы на заводе - РИА Новости, 09.04.2025
В Ростовской области нашли заключенных, сбежавших во время работы на заводе
Двое осужденных сбежали во время работы на лакокрасочном заводе в Ростовской области, они задержаны, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по региону. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:11:00+03:00
2025-04-09T12:11:00+03:00
2025-04-09T12:11:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр - РИА Новости. Двое осужденных сбежали во время работы на лакокрасочном заводе в Ростовской области, они задержаны, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по региону. По его словам, инцидент произошел 7 апреля. "Сотрудниками ИК-12 при проведении проверки осужденных колонии-поселения, трудоустроенных на лакокрасочном заводе, расположенном за пределами учреждения, было выявлено отсутствие двух осужденных, которые самовольно покинули свои рабочие места", - сказал собеседник агентства. В тот же день их задержали. По данному факту проводится проверка, в отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20250408/prigovor-2010046751.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
В Ростовской области нашли заключенных, сбежавших во время работы на заводе
В Ростовской области задержали осужденных, сбежавших во время работы на заводе
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр - РИА Новости. Двое осужденных сбежали во время работы на лакокрасочном заводе в Ростовской области, они задержаны, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по региону.
По его словам, инцидент произошел 7 апреля.
"Сотрудниками ИК-12 при проведении проверки осужденных колонии-поселения, трудоустроенных на лакокрасочном заводе, расположенном за пределами учреждения, было выявлено отсутствие двух осужденных, которые самовольно покинули свои рабочие места", - сказал собеседник агентства.
В тот же день их задержали. По данному факту проводится проверка, в отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.