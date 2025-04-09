https://ria.ru/20250409/rostov-2010199373.html

В Ростовской области нашли заключенных, сбежавших во время работы на заводе

В Ростовской области нашли заключенных, сбежавших во время работы на заводе - РИА Новости, 09.04.2025

В Ростовской области нашли заключенных, сбежавших во время работы на заводе

Двое осужденных сбежали во время работы на лакокрасочном заводе в Ростовской области, они задержаны, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по региону. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:11:00+03:00

2025-04-09T12:11:00+03:00

2025-04-09T12:11:00+03:00

происшествия

ростовская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр - РИА Новости. Двое осужденных сбежали во время работы на лакокрасочном заводе в Ростовской области, они задержаны, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по региону. По его словам, инцидент произошел 7 апреля. "Сотрудниками ИК-12 при проведении проверки осужденных колонии-поселения, трудоустроенных на лакокрасочном заводе, расположенном за пределами учреждения, было выявлено отсутствие двух осужденных, которые самовольно покинули свои рабочие места", - сказал собеседник агентства. В тот же день их задержали. По данному факту проводится проверка, в отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20250408/prigovor-2010046751.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, россия