Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области нашли заключенных, сбежавших во время работы на заводе - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/rostov-2010199373.html
В Ростовской области нашли заключенных, сбежавших во время работы на заводе
В Ростовской области нашли заключенных, сбежавших во время работы на заводе - РИА Новости, 09.04.2025
В Ростовской области нашли заключенных, сбежавших во время работы на заводе
Двое осужденных сбежали во время работы на лакокрасочном заводе в Ростовской области, они задержаны, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по региону. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:11:00+03:00
2025-04-09T12:11:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр - РИА Новости. Двое осужденных сбежали во время работы на лакокрасочном заводе в Ростовской области, они задержаны, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по региону. По его словам, инцидент произошел 7 апреля. "Сотрудниками ИК-12 при проведении проверки осужденных колонии-поселения, трудоустроенных на лакокрасочном заводе, расположенном за пределами учреждения, было выявлено отсутствие двух осужденных, которые самовольно покинули свои рабочие места", - сказал собеседник агентства. В тот же день их задержали. По данному факту проводится проверка, в отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20250408/prigovor-2010046751.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
В Ростовской области нашли заключенных, сбежавших во время работы на заводе

В Ростовской области задержали осужденных, сбежавших во время работы на заводе

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр - РИА Новости. Двое осужденных сбежали во время работы на лакокрасочном заводе в Ростовской области, они задержаны, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по региону.
По его словам, инцидент произошел 7 апреля.
"Сотрудниками ИК-12 при проведении проверки осужденных колонии-поселения, трудоустроенных на лакокрасочном заводе, расположенном за пределами учреждения, было выявлено отсутствие двух осужденных, которые самовольно покинули свои рабочие места", - сказал собеседник агентства.
В тот же день их задержали. По данному факту проводится проверка, в отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В Брянске вынесли приговор подросткам, убившим человека и утопившим тело
8 апреля, 15:43
 
ПроисшествияРостовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала