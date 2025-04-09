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В "Боевой кадровый резерв Тюменской области" поступило более тысячи заявок - РИА Новости, 09.04.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
10:50 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/rezerv-2010181943.html
В "Боевой кадровый резерв Тюменской области" поступило более тысячи заявок
В "Боевой кадровый резерв Тюменской области" поступило более тысячи заявок - РИА Новости, 09.04.2025
В "Боевой кадровый резерв Тюменской области" поступило более тысячи заявок
Более 1,1 тысячи заявок от ветеранов и участников специальной военной операции поступили в проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области", после их проверки... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:50:00+03:00
2025-04-09T10:50:00+03:00
тюменская область
россия
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 9 апр - РИА Новости. Более 1,1 тысячи заявок от ветеранов и участников специальной военной операции поступили в проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области", после их проверки во второй этап вышел 661 человек, сообщил губернатор региона Александр Моор. Итоги заявочной кампании подвели во вторник на заседании общественного совета в правительстве региона. "Участниками второго этапа нашего проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" стал 661 человек… Претендентов было больше тысячи. К сожалению, не все полностью оформили заявки, а некоторые не имели соответствующего образования и привязки к региону. Впереди у ветеранов и действующих участников СВО - тестирование. По итогам определятся те, кто будут проходить онлайн-собеседование", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. "Боевой кадровый резерв Тюменской области" является аналогом федеральной образовательной программы "Время героев", которая реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Цель проекта - помочь ветеранам специальной военной операции найти себя в мирной жизни. Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова после заседания совета уточнила, что всего на участие в проекте поступили 1169 заявок. После того, как аккредитованные платформой "Россия - страна возможностей" эксперты отсеяли тех, кто не подходят по обозначенным для участия критериям, в проекте остался 661 человек: 228 ветеранов и 433 участников СВО. Следующими этапами для них будут онлайн-тестирование и собеседование. Лучшие участники перейдут на очный этап, где их ждут деловые игры и решение различных кейсовых заданий.
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россия, александр моор
Тюменская область, Россия, Александр Моор
В "Боевой кадровый резерв Тюменской области" поступило более тысячи заявок

Моор: в "Боевой кадровый резерв Тюменской области" поступило более тысячи заявок

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор
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ТЮМЕНЬ, 9 апр - РИА Новости. Более 1,1 тысячи заявок от ветеранов и участников специальной военной операции поступили в проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области", после их проверки во второй этап вышел 661 человек, сообщил губернатор региона Александр Моор.
Итоги заявочной кампании подвели во вторник на заседании общественного совета в правительстве региона.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Более 1,1 тыс человек подали заявки в тюменский аналог "Времени героев"
31 марта, 13:02
"Участниками второго этапа нашего проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" стал 661 человек… Претендентов было больше тысячи. К сожалению, не все полностью оформили заявки, а некоторые не имели соответствующего образования и привязки к региону. Впереди у ветеранов и действующих участников СВО - тестирование. По итогам определятся те, кто будут проходить онлайн-собеседование", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
"Боевой кадровый резерв Тюменской области" является аналогом федеральной образовательной программы "Время героев", которая реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Цель проекта - помочь ветеранам специальной военной операции найти себя в мирной жизни.
Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова после заседания совета уточнила, что всего на участие в проекте поступили 1169 заявок. После того, как аккредитованные платформой "Россия - страна возможностей" эксперты отсеяли тех, кто не подходят по обозначенным для участия критериям, в проекте остался 661 человек: 228 ветеранов и 433 участников СВО. Следующими этапами для них будут онлайн-тестирование и собеседование. Лучшие участники перейдут на очный этап, где их ждут деловые игры и решение различных кейсовых заданий.
 
Тюменская областьРоссияАлександр Моор
 
 
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