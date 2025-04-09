https://ria.ru/20250409/rezerv-2010181943.html

В "Боевой кадровый резерв Тюменской области" поступило более тысячи заявок

В "Боевой кадровый резерв Тюменской области" поступило более тысячи заявок - РИА Новости, 09.04.2025

В "Боевой кадровый резерв Тюменской области" поступило более тысячи заявок

Более 1,1 тысячи заявок от ветеранов и участников специальной военной операции поступили в проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области", после их проверки... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T10:50:00+03:00

2025-04-09T10:50:00+03:00

2025-04-09T10:50:00+03:00

тюменская область

россия

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 9 апр - РИА Новости. Более 1,1 тысячи заявок от ветеранов и участников специальной военной операции поступили в проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области", после их проверки во второй этап вышел 661 человек, сообщил губернатор региона Александр Моор. Итоги заявочной кампании подвели во вторник на заседании общественного совета в правительстве региона. "Участниками второго этапа нашего проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" стал 661 человек… Претендентов было больше тысячи. К сожалению, не все полностью оформили заявки, а некоторые не имели соответствующего образования и привязки к региону. Впереди у ветеранов и действующих участников СВО - тестирование. По итогам определятся те, кто будут проходить онлайн-собеседование", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. "Боевой кадровый резерв Тюменской области" является аналогом федеральной образовательной программы "Время героев", которая реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Цель проекта - помочь ветеранам специальной военной операции найти себя в мирной жизни. Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова после заседания совета уточнила, что всего на участие в проекте поступили 1169 заявок. После того, как аккредитованные платформой "Россия - страна возможностей" эксперты отсеяли тех, кто не подходят по обозначенным для участия критериям, в проекте остался 661 человек: 228 ветеранов и 433 участников СВО. Следующими этапами для них будут онлайн-тестирование и собеседование. Лучшие участники перейдут на очный этап, где их ждут деловые игры и решение различных кейсовых заданий.

https://ria.ru/20250331/moor-2008379047.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, александр моор