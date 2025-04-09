https://ria.ru/20250409/remont-2010213128.html
Капремонт Валуйской детской поликлиники начали в Белгородской области
Капремонт Валуйской детской поликлиники начали в Белгородской области - РИА Новости, 09.04.2025
Капремонт Валуйской детской поликлиники начали в Белгородской области
Капитальный ремонт детской поликлиники на площади в 400 квадратных метров начался в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:48:00+03:00
2025-04-09T12:48:00+03:00
2025-04-09T12:48:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
ремонт
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БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Капитальный ремонт детской поликлиники на площади в 400 квадратных метров начался в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Зданию 100 лет, и более 20 из них оно не ремонтировалось. Обслуживаются в данной поликлинике 11 тысяч человек. Конечно, очень хочется, чтобы наши строители выполнили достойно и качественно все необходимые работы, а у наших детей и их родителей появилась возможность получить медицинскую помощь в очень комфортных и современных условиях", - обозначил глава региона, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Работы выполняются в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Поликлиника обслуживает более 11 тысяч детей. Отмечается, что общая площадь ремонтируемого здания — почти 400 квадратных метров. Детская поликлиника была построена в 1917 году и в последний раз ремонтировалась в начале 2000-х годов. На проведение работ выделили более 27 миллионов рублей. Как сообщили в правительстве области, подрядчик обновит фасад, кровлю здания и внутренние помещения. Также заменит окна, двери и инженерные сети. Полностью завершат работы до 1 сентября этого года.
https://ria.ru/20250408/predprijatie-2010030743.html
https://ria.ru/20250407/gladkov-2009793570.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав гладков, ремонт
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Ремонт
Капремонт Валуйской детской поликлиники начали в Белгородской области
Гладков: в Белгородской области начался капитальный ремонт детской поликлиники
БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Капитальный ремонт детской поликлиники на площади в 400 квадратных метров начался в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Зданию 100 лет, и более 20 из них оно не ремонтировалось. Обслуживаются в данной поликлинике 11 тысяч человек. Конечно, очень хочется, чтобы наши строители выполнили достойно и качественно все необходимые работы, а у наших детей и их родителей появилась возможность получить медицинскую помощь в очень комфортных и современных условиях", - обозначил глава региона, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Работы выполняются в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Поликлиника обслуживает более 11 тысяч детей.
Отмечается, что общая площадь ремонтируемого здания — почти 400 квадратных метров. Детская поликлиника была построена в 1917 году и в последний раз ремонтировалась в начале 2000-х годов. На проведение работ выделили более 27 миллионов рублей.
Как сообщили в правительстве области, подрядчик обновит фасад, кровлю здания и внутренние помещения. Также заменит окна, двери и инженерные сети. Полностью завершат работы до 1 сентября этого года.